Banreservas avanza 15 posiciones en el ranking de los 1,000 bancos más importantes del mundo

Bartolo García

El Banco de Reservas consolidó su posicionamiento internacional al ubicarse en el puesto 671 del ranking de los 1,000 bancos más importantes del mundo, elaborado por la prestigiosa revista financiera The Banker, lo que representa un ascenso de 15 posiciones con relación al año anterior y reafirma la fortaleza de la institución dentro del sistema financiero.

Además de este avance, la publicación distinguió a Banreservas como el banco número uno en calidad de activos del Caribe, el principal banco de la República Dominicana y una de las cinco entidades financieras con mejor desempeño de toda la región caribeña, destacando su crecimiento sostenido y su solidez patrimonial.

El presidente ejecutivo de Banreservas, Leonardo Aguilera, valoró estos reconocimientos como una muestra del compromiso de la entidad con el desarrollo económico del país. Señaló que alcanzar el puesto 671 entre los principales bancos del mundo constituye un importante logro para una institución financiera dominicana con casi 85 años de trayectoria.

Aguilera destacó que Banreservas ha desempeñado un papel determinante en el impulso de los sectores productivos nacionales, apoyando iniciativas que fortalecen la economía y generan bienestar para miles de familias. Asimismo, afirmó que estos resultados reflejan la capacidad del banco para combinar crecimiento, rentabilidad y una adecuada gestión del riesgo.

El ejecutivo agregó que las distinciones obtenidas respaldan el compromiso institucional de continuar fortaleciendo una banca sólida, eficiente e innovadora, enfocada en ofrecer valor sostenible a sus clientes y seguir contribuyendo al desarrollo económico y social de la República Dominicana.

La revista The Banker elabora su clasificación tomando como principal referencia el capital de nivel 1 (Tier 1), considerado el indicador internacional más importante de solidez financiera. También evalúa variables como rentabilidad, crecimiento, fortaleza patrimonial, calidad de los activos y retorno ajustado al riesgo, además de la excelencia en la gestión crediticia y la escala operativa de las entidades.

En la edición anterior del ranking, Banreservas ocupaba la posición 686, por lo que el ascenso hasta el puesto 671 evidencia el fortalecimiento continuo de la institución y su consolidación entre las principales entidades de intermediación financiera del continente americano, reafirmando su liderazgo tanto a nivel nacional como regional.