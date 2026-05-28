Banreservas anuncia respaldo a los Juegos Centroamericanos y del Caribe Santo Domingo 2026 como patrocinador oficial

Santo Domingo.- El Banco de Reservas anunció una alianza estratégica con el Comité Organizador de los Juegos Centroamericanos y del Caribe Santo Domingo 2026, de los cuales la institución financiera participa como patrocinador oficial.



Como parte de este respaldo, Banreservas presentó su nueva campaña institucional, inspirada en la capacidad, el coraje y la determinación de los dominicanos para alcanzar el éxito en cualquier escenario.



Bajo este concepto, Banreservas reafirma su compromiso de promover e incentivar el deporte entre los jóvenes dominicanos, como agentes de transformación y desarrollo social.



El presidente ejecutivo de Banreservas, doctor Leonardo Aguilera, afirmó que esta iniciativa va más allá de una campaña publicitaria para posicionar la marca, ya que representa el compromiso del Banco con el país, el turismo y la integración regional, contribuyendo además a proyectar la imagen de la República Dominicana ante el mundo.



“Esta campaña institucional que lanzamos hoy reafirma el patriotismo y el espíritu batallador de todos los dominicanos. Nuestro respaldo a los juegos es una apuesta por la imagen del país, porque cada medalla lograda llevará grabado el legado de Duarte, Sánchez y Mella”, expresó.



Aguilera destacó que cada atleta competirá con el valor y el orgullo de quien cuenta con el respaldo de todo un pueblo, así como con el deseo y la determinación de siempre llegar más lejos, atributos que los hacen invencibles.



Asimismo, informó que previo a los Juegos y durante su celebración se desarrollarán activaciones y actividades en distintas provincias del país, con el propósito de llevar el espíritu olímpico a todos los dominicanos, motivar el respaldo a los atletas locales y promover la celebración de este importante evento multidisciplinario.



El ejecutivo bancario puntualizó que la realización de los Juegos Centroamericanos y del Caribe Santo Domingo 2026 responde a la decidida voluntad del presidente Luis Abinader, expresada en el firme apoyo al montaje de esta trascendental fiesta deportiva.



De su lado, Kelvin Cruz, ministro de Deportes y Recreación, valoró el impacto de la alianza entre los sectores público y financiero y el movimiento deportivo nacional, unión que fortalece el deporte en todas sus manifestaciones.



Asimismo, José Monegro, presidente del Comité Organizador de los Juegos Centroamericanos y del Caribe Santo Domingo 2026, resaltó la importancia de contar con el respaldo de una institución que históricamente ha apoyado el desarrollo del deporte dominicano.



Campaña resalta sacrificio de atletas



Con esta campaña, Banreservas reconoce el esfuerzo, sacrificio y logros de los atletas dominicanos, quienes, más allá del triunfo deportivo, muestran al mundo su deseo de superación y la voluntad que caracteriza al pueblo dominicano.



A través de las piezas publicitarias, el público podrá apreciar mensajes que despiertan el orgullo nacional y la determinación de alcanzar las metas, con expresiones como: “Somos invencibles por llegar hasta aquí” y “Así de invencibles somos en Banreservas”.



Los Juegos Centroamericanos y del Caribe Santo Domingo 2026 se celebrarán del 24 de julio al 8 de agosto y son considerados el evento deportivo internacional más importante de la región.

Al acto de lanzamiento asistieron miembros del Consejo de Directores de Banreservas, vicepresidentes y otros ejecutivos de la institución, dirigentes deportivos, atletas, directores de medios, líderes de opinión e invitados especiales, quienes disfrutaron de un evento cargado de dominicanidad.