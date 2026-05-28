Papa León XIV recibe en audiencia privada a Mons. Carlos Tomás Morel Diplán en el Vaticano

Ciudad del Vaticano. – El Papa León XIV recibió en audiencia privada al arzobispo coadjutor de la Arquidiócesis de Santo Domingo, Mons. Carlos Tomás Morel Diplán, el pasado lunes 25 de mayo, fecha en la que el Santo Padre presentó además su primera Carta Encíclica titulada Magnífica Humanitas, centrada en la custodia de la persona humana en el tiempo de la inteligencia artificial.

La audiencia constituye la primera visita oficial de Mons. Morel al Pontífice desde su designación, en octubre de 2025, como arzobispo coadjutor de la Arquidiócesis de Santo Domingo.

Durante el encuentro, celebrado en el despacho privado del Santo Padre y que se prolongó por aproximadamente treinta minutos, conversaron sobre diversos temas relacionados con la vida y misión de la Iglesia en la República Dominicana, así como sobre la labor pastoral que Mons. Morel desempeña actualmente en la Arquidiócesis de Santo Domingo.

En el marco de su visita a Roma, realizada del 22 al 28 de mayo de 2026, Mons. Morel fue invitado a participar en diversas reuniones y actividades en el Vaticano, incluyendo la presentación oficial de la Encíclica Magnífica Humanitas, primer documento magisterial del Papa León XIV, en el que aborda los desafíos éticos, sociales y espirituales que plantea la inteligencia artificial para la humanidad.

Durante la audiencia con el Santo Padre, Mons. Morel extendió al Papa León XIV una invitación formal para visitar la República Dominicana. El Pontífice manifestó interés en realizar una futura visita al país.

El encuentro concluyó con un mensaje de cercanía y motivación del Santo Padre, quien exhortó a Mons. Morel a continuar con firmeza, esperanza y espíritu de servicio la misión que la Iglesia le ha confiado.

Posteriormente, Mons. Morel sostuvo un encuentro fraterno con el embajador extraordinario y plenipotenciario de la República Dominicana ante la Santa Sede, Sr. Víctor Valdemar Suárez Díaz; su esposa Kenia; así como con el P. José Rafael Castillo y el P. Rafael Peña, sacerdotes de la Arquidiócesis de Santiago de los Caballeros.

Durante su estadía en Roma, Mons. Tomás Morel también celebró varias Eucaristías y compartió momentos de cercanía pastoral con comunidades eclesiales. Entre ellas, presidió la Santa Misa junto a la comunidad del Pontificio Collegio Pío Latino Americano, institución de la cual es exalumno.

La celebración estuvo marcada por un ambiente de fraternidad, comunión eclesial y gratitud, reuniendo a sacerdotes y formadores en un emotivo encuentro de fe y alegría sacerdotal. La comunidad elevó oraciones por el ministerio episcopal de Mons. Morel y por toda la Iglesia.