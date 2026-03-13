Banco Vimenca amplía servicios al integrarse a la red nacional de cajeros Unared

Bartolo García

Distrito Nacional, RD.– El Banco Vimenca anunció su incorporación a la red de cajeros automáticos Unared, lo que permitirá a sus clientes realizar retiros de efectivo y consultas de balance sin cargos adicionales en más de 2,000 cajeros distribuidos en todo el territorio nacional.

Con esta integración, los usuarios del banco podrán acceder a una de las infraestructuras de cajeros automáticos más amplias del país, facilitando sus transacciones financieras diarias con mayor comodidad y disponibilidad.

La alianza forma parte de la estrategia de Banco Vimenca de fortalecer sus servicios mediante el uso de tecnología y plataformas que respondan a las necesidades actuales de los clientes.

El vicepresidente ejecutivo de la entidad, Jesús Cornejo, afirmó que la incorporación a Unared representa un paso importante dentro del proceso de crecimiento y modernización del banco.

Jesús Cornejo( Banco Vimenca), Karina Bretón( BHD) y Kelvin Fernández( Banreservas)

Según explicó el ejecutivo, esta iniciativa permitirá acercar aún más los servicios financieros a los clientes, garantizando un acceso más amplio y eficiente a sus recursos económicos en cualquier momento.

El anuncio de la integración se realizó junto a representantes de entidades financieras que forman parte de la red, entre ellos Karina Bretón y Kelvin Fernández.

La red Unared es considerada la primera y más grande red unificada de cajeros automáticos de la República Dominicana. Fue creada en 2017 mediante un acuerdo de servicio entre Banreservas y Banco BHD.

Con el paso de los años, diversas instituciones financieras se han integrado a esta plataforma, incluyendo asociaciones de ahorro y préstamo y varios bancos comerciales del país.

Los cajeros pertenecientes a esta red pueden identificarse fácilmente mediante el distintivo visual del logo de Unared, mientras que las funcionalidades, pantallas y procesos operativos de cada entidad se mantienen sin cambios.

El Banco Vimenca, fundado en 2002 tras la autorización de la Junta Monetaria, forma parte del Grupo Vimenca, un conglomerado empresarial que también incluye a Remesas Vimenca, Data Vimenca, Vimenpaq y Paga Todo, consolidándose como una institución comprometida con ofrecer soluciones financieras modernas y accesibles para la familia dominicana.

#eljacaguero #BancoVimenca #Unared #SistemaFinanciero #BancaDominicana #EconomíaRD #ServiciosFinancieros