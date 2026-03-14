Banco Promerica fortalece su expansión en RD con capitalización de US$10 millones

El Banco Promerica anunció una inyección de capital de 10 millones de dólares realizada por su casa matriz, Promerica Financial Corporation, como parte de una estrategia para consolidar su crecimiento y fortalecer su posición dentro del sistema financiero dominicano.

La operación representa un paso importante en la trayectoria de más de 25 años de presencia del banco en la República Dominicana, y está orientada a reforzar su solidez financiera, apoyar su plan de expansión y continuar impulsando iniciativas de crecimiento sostenible en el país.

De acuerdo con datos presentados por la entidad, al cierre de diciembre de 2025 los activos del banco alcanzaron RD$86,992 millones, lo que representa un crecimiento interanual de 25.9 %, una cifra considerablemente superior al 7.9 % registrado por el promedio de la banca múltiple en el sistema financiero nacional.

En cuanto a la cartera de crédito, la institución reportó un aumento de 32.8 %, alcanzando RD$52,700 millones, frente a los RD$39,683 millones registrados en el mismo período del año anterior. Este desempeño supera ampliamente el crecimiento promedio del sistema bancario, que se situó en 9.1 %.

El presidente ejecutivo de Banco Promerica, Carlos Julio Camilo, destacó que esta capitalización refleja la confianza de los accionistas en el modelo de negocio del banco y en su visión estratégica de largo plazo orientada al desarrollo sostenible del país.

Camilo afirmó que la institución mantiene su compromiso de impulsar la innovación financiera, promover la inclusión bancaria y apoyar el crecimiento de los sectores productivos dominicanos, fortaleciendo así su papel dentro de la economía nacional.

El crecimiento de la entidad también ha estado respaldado por un plan de expansión que ha permitido ampliar su presencia en distintas ciudades del país, con nuevas sucursales en La Vega, San Francisco de Macorís y Santiago, además de oficinas en Coral Mall, Gustavo Mejía Ricart, Gazcue e Independencia.

Además, el banco ha realizado importantes inversiones en tecnología y transformación digital, lo que le ha permitido posicionarse como una institución innovadora dentro del sistema financiero, obteniendo incluso el reconocimiento en la categoría Oro del ranking de digitalización de la Superintendencia de Bancos de la República Dominicana.

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