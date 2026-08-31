Banco Popular supera los 24 mil usuarios en su plataforma de educación financiera

Bartolo García

SANTO DOMINGO.– La Academia Finanzas con Propósito del Banco Popular Dominicano superó los 24,206 usuarios acumulados desde su lanzamiento en 2021, fortaleciendo el alcance de esta plataforma gratuita creada para promover la educación financiera y proporcionar herramientas que permitan a las personas mejorar la administración de sus recursos y tomar decisiones económicas de manera más informada.

Durante 2026, la plataforma incorporó 3,258 nuevos usuarios, lo que representa un crecimiento de 13.46 % respecto al mismo período del año anterior. De acuerdo con la entidad bancaria, estos resultados reflejan el creciente interés de la población dominicana por adquirir conocimientos relacionados con las finanzas personales, especialmente sobre ahorro, planificación, crédito, inversión y gestión patrimonial.

Actualmente, la Academia Finanzas con Propósito dispone de 18 cursos impartidos por expertos certificados, con contenidos diseñados para diferentes niveles de conocimiento, desde conceptos básicos sobre administración del dinero hasta temas relacionados con emprendimiento y manejo eficiente de los recursos. Además, 891 participantes han obtenido certificaciones mediante los distintos programas formativos disponibles en la plataforma.

Entre las novedades incorporadas durante este año figura el curso “Finanzas en pareja”, desarrollado para orientar a las parejas sobre cómo fortalecer su relación con el dinero mediante una comunicación más efectiva, planificación conjunta y mejores decisiones económicas. La iniciativa busca trasladar los conocimientos financieros a situaciones cotidianas que pueden influir directamente en la estabilidad y bienestar de los hogares.

Los resultados de las diferentes iniciativas educativas del Popular también muestran cambios en algunos comportamientos financieros. Entre enero y julio de 2026 se registró un aumento de 18 % en la apertura de cuentas destinadas a fondos de emergencia entre las personas impactadas por sus programas de educación financiera. Asimismo, los usuarios de la plataforma experimentaron un crecimiento de 5 % en los balances promedio de depósitos a plazo, reflejando una mayor orientación hacia el ahorro y la planificación de mediano y largo plazo.

La Academia Finanzas con Propósito forma parte de la estrategia de inclusión financiera y banca responsable del Banco Popular, extendiendo sus acciones más allá de la formación digital mediante alianzas con universidades, empresas y centros educativos. Desde su creación, el programa ha realizado 2,078 charlas en empresas, colegios, universidades y diferentes eventos, llevando conocimientos y orientación especializada a diversos segmentos de la población.

Como parte de la evolución de sus contenidos, este año fue incorporada la serie audiovisual “Decisiones que cuentan”, que utiliza historias inspiradas en situaciones reales para mostrar cómo las decisiones económicas cotidianas pueden repercutir en el bienestar y en el cumplimiento de las metas personales. La propuesta busca presentar conceptos financieros mediante un formato accesible y cercano, facilitando su aplicación en la vida diaria de los usuarios.

La plataforma también promueve la educación financiera desde la infancia mediante el cuento “Ahorrar es crear”, escrito por Laura Vicens e ilustrado por Karla Peña, una herramienta orientada a enseñar hábitos saludables relacionados con el dinero desde temprana edad y que acumula 10,514 descargas. En conjunto, el portal de Finanzas con Propósito ha registrado más de un millón de visitas desde su creación, consolidándose como una de las iniciativas educativas del Popular para impulsar una mejor administración de las finanzas personales y familiares.