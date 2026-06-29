Banco Popular impulsa formación en medición de emisiones corporativas junto a la PUCMM y DEUMAN

Bartolo García

Santo Domingo, D.N.– El Banco Popular Dominicano, la Pontificia Universidad Católica Madre y Maestra (PUCMM), la Fundación Popular y la firma especializada DEUMAN certificaron a 50 profesionales en medición de emisiones corporativas, tras concluir un programa de formación basado en el Protocolo GHG y la norma ISO 14064-1, considerados referentes internacionales para la cuantificación y reporte de gases de efecto invernadero.

La iniciativa forma parte de las acciones que desarrolla el Banco Popular en el marco de su adhesión a los Principios de Banca Responsable de las Naciones Unidas, con el objetivo de fortalecer las capacidades técnicas de empresas y especialistas en sostenibilidad para medir, gestionar y reportar sus emisiones, contribuyendo así a una gestión ambiental más eficiente y responsable.

Un total de 50 profesionales recibieron certificados tras completar la formación en el protocolo GHG y la norma ISO 14064-1.

La ceremonia de clausura fue encabezada por José Mármol, vicepresidente ejecutivo de Comunicaciones Corporativas, Reputación y Banca Responsable del Banco Popular; Julio Ferreira Tavera, vicerrector académico de la PUCMM; Angye Rincón, directora de la Cátedra de Sostenibilidad “Alejandro E. Grullón E.”; y Rodrigo Valenzuela, gerente general de DEUMAN. Durante el acto, destacaron la importancia de fortalecer las competencias profesionales frente a los desafíos ambientales y climáticos actuales.

José Mármol afirmó que esta certificación refleja el creciente interés del país por desarrollar capacidades técnicas para una gestión empresarial alineada con la sostenibilidad, mientras que Julio Ferreira resaltó que la academia debe promover programas de aprendizaje aplicado que contribuyan a una mejor toma de decisiones organizacionales y al desarrollo nacional.

El programa combinó sesiones virtuales, talleres presenciales y tutorías especializadas, permitiendo a los participantes elaborar inventarios de emisiones y reportes técnicos de la huella de carbono de sus propias organizaciones. Además, recibieron herramientas metodológicas y acompañamiento para dar continuidad a la gestión de emisiones dentro de sus empresas.

La capacitación fue impartida por especialistas de DEUMAN y SGS, quienes compartieron experiencias y conocimientos sobre cambio climático, descarbonización y medición de emisiones en América Latina. Con esta iniciativa, las instituciones organizadoras reafirman su compromiso de promover una cultura de sostenibilidad, fortalecer el talento técnico nacional e impulsar prácticas empresariales alineadas con los estándares internacionales.