Banco Popular impulsa alianza cultural que lleva el legado del Prado a la Ciudad Colonial

Casa del Cordón se integra a una propuesta que conecta arte clásico y miradas contemporáneas en espacios urbanos

Bartolo García

El Banco Popular Dominicano y su Centro Cultural Taíno Casa del Cordón se sumaron al proyecto “El Prado en Nosotros”, una iniciativa de cooperación cultural que busca acercar el arte a la ciudadanía y resignificar el legado del Museo del Prado desde el contexto caribeño contemporáneo.

La propuesta se desarrolla de manera simultánea en el espacio urbano y dentro de centros culturales, creando un diálogo abierto entre la ciudad, el patrimonio histórico y la creación artística actual, con énfasis en la democratización del acceso al arte.

Impulsado por la Fundación Eduardo León Jimenes, el Centro León, el Museo del Prado y la Fundación Amigos del Museo del Prado, el proyecto inició en Santiago de los Caballeros y ahora llega a la Ciudad Colonial de Santo Domingo.

Tras su exitoso arranque en Santiago, la muestra estará abierta al público capitaleño del 4 de febrero al 6 de abril de 2026, para luego itinerar por Punta Cana, Baní y San Francisco de Macorís, ampliando su alcance territorial.

El Banco Popular auspicia la iniciativa como parte de su apuesta por fortalecer la economía naranja y dinamizar las industrias culturales y creativas, integrando cultura, educación y desarrollo sostenible.

“El Prado en Nosotros” se articula en dos vertientes complementarias: “El Prado en las calles” y “El Prado en el centro”, que dialogan entre sí para ofrecer experiencias artísticas diversas y accesibles.

Por un lado, “El Prado en las calles” convierte puntos emblemáticos del centro histórico en un museo a cielo abierto, con reproducciones a escala real de obras maestras del Museo del Prado, promoviendo la apropiación ciudadana del arte.

En este marco, la Casa del Cordón exhibe en su fachada la reproducción de “Isabel la Católica”, óleo de Luis de Madrazo y Kuntz (c. 1848), perteneciente al acervo del Museo del Prado.

De forma paralela, “El Prado en el centro” propone una experiencia museográfica desde miradas contemporáneas, con obras de la Colección de Arte Contemporáneo de la Fundación Amigos del Museo del Prado.

Como sede colaboradora, la Casa del Cordón presenta 26 obras en serigrafía y fotografía, incluyendo piezas de Eduardo Chillida y Miquel Barceló, inspiradas en cuadros clásicos del Prado.

La exposición incorpora además trabajos de los fotógrafos dominicanos Mayra Johnson, Polibio Díaz y Fausto Ortiz, quienes dialogan con los fondos del Museo del Prado y del Centro León para generar lecturas contemporáneas.

Durante el acto inaugural, José Mármol, vicepresidente ejecutivo de Comunicaciones Corporativas, Reputación y Banca Responsable del Grupo Popular, destacó el valor transformador del arte y la fuerza de la colaboración interinstitucional.

“Es un honor reafirmar el compromiso con el arte y la cultura como motores del desarrollo, la educación, el impulso a las industrias creativas y la cohesión social”, expresó el ejecutivo.

Mármol subrayó que, para el Banco Popular, el apoyo a la cultura forma parte de una visión integral de sostenibilidad, al fortalecer la identidad nacional y el diálogo entre generaciones.

Con esta alianza, la Ciudad Colonial se consolida como un escenario vivo donde el patrimonio, la creación contemporánea y la ciudadanía se encuentran, proyectando el legado del Prado desde una mirada caribeña y actual.