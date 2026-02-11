Banco Popular cierra 2025 con crecimiento histórico y consolida su liderazgo financiero en el país

Bartolo García

El Banco Popular Dominicano presentó resultados financieros sobresalientes al cierre de 2025, reafirmando su posición como la principal entidad bancaria de capital privado en la República Dominicana y consolidando su papel como motor del desarrollo nacional.

Durante un encuentro con ejecutivos de medios y líderes de opinión, el presidente ejecutivo de la institución, Christopher Paniagua, destacó que los logros obtenidos reflejan una estrategia sostenida de crecimiento, innovación tecnológica y compromiso con los sectores productivos del país.

El ejecutivo subrayó que estos resultados responden al trabajo de un equipo altamente comprometido, plataformas operativas robustas y, sobre todo, a la confianza depositada por clientes, accionistas y aliados estratégicos.

En términos cuantitativos, el Banco Popular cerró 2025 con activos totales por RD$929,748 millones, lo que representa un crecimiento de 9.4 % en comparación con el año anterior, duplicando su tamaño en apenas cinco años.

La cartera de préstamos neta alcanzó RD$579,145 millones, impulsada principalmente por el crecimiento de la cartera comercial, que aumentó en RD$38,700 millones, seguida por el segmento hipotecario con un incremento de RD$6,367 millones.

Por su parte, los depósitos totales ascendieron a RD$702,933 millones, reflejando un crecimiento de 8.9 %, con alzas significativas en los depósitos a plazo, de ahorro y a la vista, lo que evidencia la sólida confianza del público en la institución.

En cuanto a la calidad de cartera, el banco mantuvo una de las tasas de morosidad más bajas del sistema financiero nacional, ubicándose en 1.55 %, por debajo de los promedios local y regional.

Asimismo, la cobertura de provisiones alcanzó 1.93 veces la cartera vencida, superando estándares nacionales e internacionales, lo que fortalece la estabilidad del portafolio crediticio.

En materia de solvencia, el índice del Popular se situó en 15.55 %, superando ampliamente el mínimo regulatorio de 10 %, lo que garantiza una base patrimonial sólida para sostener su expansión.

Las utilidades netas alcanzaron RD$29,737 millones, con un crecimiento de 10 % respecto al año anterior, reflejando altos niveles de rentabilidad y eficiencia operativa.

Uno de los pilares estratégicos de la entidad fue la transformación digital, con más de 116 proyectos de optimización implementados en 2025, y una App Popular que superó los 122 millones de transacciones anuales.

El banco también lideró nuevamente el Ranking de Digitalización del Sector Bancario Dominicano, consolidándose como referente en innovación financiera.

En el ámbito de sostenibilidad, el Popular destinó importantes recursos a proyectos de impacto social y ambiental, liderando la inversión en energías limpias con más de US$525 millones financiados en proyectos de generación sostenible.

A nivel reputacional, la institución fue reconocida por tercer año consecutivo como la empresa con mejor reputación del país en el ranking Merco Empresas 2025, alcanzando la máxima puntuación.

Finalmente, la entidad anunció nuevas estrategias de inclusión financiera orientadas a ampliar la bancarización y facilitar el acceso a servicios digitales, reafirmando su misión histórica de democratizar los servicios financieros en la República Dominicana.

