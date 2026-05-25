Banco BHD llama a participar en el Premio Mujeres que Cambian el Mundo 2026

Bartolo García

Distrito Nacional.– El Banco BHD informó que se acerca el cierre de la convocatoria para la décima primera edición del Premio Mujeres que Cambian el Mundo, una iniciativa que reconoce y apoya a mujeres cuyos proyectos generan impacto positivo en sus comunidades y en la sociedad dominicana.

La entidad financiera recordó que la fecha límite para entregar postulaciones será el próximo domingo 31 de mayo de 2026, invitando a mujeres de todo el país y del extranjero a participar en esta importante plataforma de reconocimiento femenino.

El premio está dirigido a mujeres mayores de 25 años, dominicanas residentes dentro o fuera del país, así como extranjeras con al menos 10 años de residencia legal en República Dominicana, siempre que sus iniciativas cuenten con un mínimo de dos años de resultados comprobados.

A través de esta premiación, el Banco BHD reconoce aportes en áreas como acción social, educación, salud, ciencia, arte, cultura, emprendimiento y medioambiente, destacando trayectorias que transforman vidas y aportan soluciones a desafíos sociales relevantes.

La institución destacó que más de cien mujeres han sido reconocidas desde la creación de esta plataforma, la cual también incluye programas de acompañamiento y fortalecimiento en las comunidades donde se desarrollan los proyectos seleccionados.

Las postulaciones pueden realizarse mediante el portal oficial www.mujeresquecambianelmundo.com.do o a través de cualquiera de las sucursales del Banco BHD a nivel nacional, donde también se reciben las nominaciones de las participantes.

Con esta iniciativa, el Banco BHD reafirma su compromiso con el fortalecimiento del liderazgo femenino y el impulso de proyectos sociales sostenibles, promoviendo el reconocimiento de mujeres que generan cambios positivos en la República Dominicana. #eljacaguero