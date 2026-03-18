Banco BHD impulsa educación financiera en jóvenes durante jornada del Banco Central

Bartolo García

Distrito Nacional.– El Banco BHD participa en la duodécima edición de la Semana Económica y Financiera organizada por el Banco Central de la República Dominicana, llevando su programa Finanzas Responsables BHD como eje principal de formación.

Esta iniciativa busca fomentar el conocimiento financiero en niños y adolescentes mediante actividades dinámicas que combinan educación económica con valores humanos, promoviendo el uso responsable del dinero, el ahorro y la planificación.

Durante la jornada, que se desarrolla en la sede del Banco Central, el Centro León y el Centro Cultural Perelló de Baní, el banco ofrece charlas, talleres y juegos educativos adaptados a distintas edades.

Niños visitan el stand del BHD

El acto de apertura del stand del Banco BHD contó con la presencia de Steven Puig, Josefina Navarro y el gobernador del Banco Central, Héctor Valdez Albizu, quienes reafirmaron su compromiso con la educación financiera en el país.

Josefina Navarro destacó que el programa busca impulsar el progreso humano a través del conocimiento financiero, ayudando a los jóvenes a desarrollar hábitos responsables que impacten positivamente su futuro.

Entre las actividades, se incluyen charlas como “De peso a peso se construyen los sueños”, dirigida a niños de 5 a 10 años, y el programa interactivo “Responde con Peso”, enfocado en jóvenes de 15 a 18 años para reflexionar sobre decisiones financieras.

Asimismo, en conjunto con la Asociación Profesional de Directores de Comunicación, se imparte la charla “Tu identidad y tu personalidad financiera”, orientada a estudiantes de 12 a 18 años.

La Semana Económica y Financiera forma parte de la iniciativa global Global Money Week, y reúne a estudiantes de todo el país con el objetivo de fortalecer sus habilidades para la toma de decisiones económicas.

Con su participación, el Banco BHD reafirma su compromiso con la formación de nuevas generaciones, contribuyendo a construir una sociedad más consciente, preparada y responsable en el manejo de sus finanzas.

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