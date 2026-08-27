Banco BHD celebra 54 años reconociendo la trayectoria de 997 colaboradores

Bartolo García

DISTRITO NACIONAL.– El Banco BHD reconoció a 997 colaboradores por su trayectoria y aportes a la institución, en el marco de la celebración de su 54 aniversario, destacando el compromiso de quienes han contribuido durante décadas al crecimiento y fortalecimiento de la entidad financiera.

La ceremonia de imposición de botones de antigüedad estuvo encabezada por Luis Molina Achécar, presidente del Centro Financiero BHD, quien valoró la dedicación, vocación de servicio y sentido de pertenencia de los homenajeados. Este año fueron distinguidos 644 empleados con cinco y 10 años de servicio y otros 353 con trayectorias de entre 15 y 50 años.

Entre los reconocimientos más destacados figuró el otorgado a Josefina Mejía de Sosa, vicepresidenta ejecutiva de Administración y Finanzas, por alcanzar 50 años de trayectoria en el Banco BHD. También fueron distinguidos Juni Abreu y Claudia Garden, de la misma área, quienes cumplen 45 y 40 años dentro de la organización, respectivamente.

Luis Molina Achécar y Josefina Mejía de Sosa, vicepresidenta ejecutiva de Administracion y Finanzas

Durante su intervención, Molina Achécar afirmó que los botones representan mucho más que un distintivo de antigüedad, ya que simbolizan años de lealtad, entrega, compromiso y confianza compartida. Sostuvo que cada colaborador reconocido posee una historia personal que forma parte de la trayectoria colectiva construida por el Banco BHD durante sus 54 años.

Por su parte, Martha Peralta, vicepresidenta ejecutiva de Talento y Cultura, resaltó el valor de contar con colaboradores que han decidido desarrollarse profesionalmente junto a la institución y que promueven una cultura basada en el trabajo en equipo y la excelencia. Vera Jiménez, vicepresidenta sénior de Tesorería y con 25 años de servicio, ofreció las palabras de agradecimiento en representación de los homenajeados.

José Luis Alonso y Luis Molina Achécar

En el marco de la celebración, Josefina Navarro, vicepresidenta ejecutiva de Comunicación Corporativa y Responsabilidad Social, presentó la campaña institucional “El valor de elegir bien”, iniciativa enfocada en destacar la ética, la integridad y las decisiones responsables como principios fundamentales de la cultura BHD. La ejecutiva señaló que actuar correctamente fortalece la confianza, la convivencia y el progreso de la sociedad.

La ceremonia incluyó además el reconocimiento “Historias Inspiradoras BHD”, mediante el cual fueron homenajeados siete colaboradores por representar los valores institucionales con liderazgo, autenticidad y vocación de servicio. Con estas distinciones, Banco BHD reafirmó en su 54 aniversario su compromiso con el talento humano, la excelencia y el reconocimiento de quienes han contribuido al desarrollo y consolidación de la entidad a lo largo de los años.