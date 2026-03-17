Banco BHD abre convocatoria del Premio Mujeres que Transforman la Sociedad

Bartolo García

Santo Domingo.– El Banco BHD anunció la apertura de la convocatoria para la décima primera edición del Premio Mujeres que Cambian el Mundo, una iniciativa que busca reconocer y apoyar a mujeres cuya labor genera un impacto positivo en sus comunidades y en el país.

Este galardón se ha consolidado como una de las principales plataformas de reconocimiento en la República Dominicana, destacando el trabajo de mujeres en áreas como educación, salud, medioambiente, emprendimiento, arte, ciencia y acción social.

A lo largo de sus once ediciones, el programa ha reconocido a más de cien mujeres, cuyas iniciativas han beneficiado a miles de personas en distintas localidades, contribuyendo al desarrollo social y al bienestar colectivo.

Josefina Navarro, vicepresidenta sénior de Comunicación Corporativa y Responsabilidad Social del banco, explicó que el premio no solo busca visibilizar el trabajo de estas mujeres, sino también fortalecer sus proyectos a través de un programa de acompañamiento.

En ese sentido, destacó que las ganadoras reciben asesoría, formación y apoyo durante un año, lo que permite ampliar el alcance y la sostenibilidad de sus iniciativas, generando un mayor impacto en sus comunidades.

El proceso de postulación estará abierto hasta el viernes 29 de mayo de 2026, y las interesadas pueden acceder a las bases y formularios a través del portal oficial del premio o en las sucursales del Banco BHD a nivel nacional.

Podrán ser nominadas mujeres mayores de 25 años, dominicanas o extranjeras con al menos 10 años de residencia legal en el país, cuyos proyectos sin fines de lucro cuenten con un mínimo de dos años de resultados comprobados.

El jurado del premio está integrado por reconocidas personalidades como Huchi Lora, María Amalia León, Oscar Villanueva, Soledad Álvarez, el reverendo Secilio Espinal y Steven Puig.

El reconocimiento incluye un premio de un millón de pesos para el primer lugar, dos premios de RD$500,000 para el segundo y tercer lugar, y RD$300,000 para cada finalista, recursos destinados a fortalecer los proyectos sociales.

Con esta iniciativa, el Banco BHD reafirma su compromiso con la promoción de la igualdad de oportunidades y el reconocimiento del aporte de las mujeres al desarrollo de la sociedad dominicana.

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