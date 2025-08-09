Balacera en Times Square deja tres heridos y un menor de edad detenido

NUEVA YORK (AP) – La madrugada de este sábado, un tiroteo en la reconocida zona de Times Square dejó al menos tres personas heridas, según informó el Departamento de Policía de Nueva York (NYPD).

El incidente ocurrió alrededor de la 1:20 de la mañana, momento en que múltiples disparos alarmaron a residentes, turistas y trabajadores del área.

El presunto agresor, un adolescente de 17 años, fue arrestado poco después de los hechos y actualmente se encuentra bajo interrogatorio por parte de las autoridades.

Hasta el momento, la policía no ha presentado cargos formales en su contra, ya que la investigación continúa para esclarecer las circunstancias y el motivo del ataque.

Videos difundidos en redes sociales captaron el caos en la escena: transeúntes huyendo en distintas direcciones, agentes rodeando un vehículo y paramédicos auxiliando a las víctimas tendidas en el pavimento.

Las autoridades confirmaron que las tres personas heridas fueron trasladadas a hospitales cercanos, y que sus lesiones no representan un riesgo vital.

La rápida respuesta de la policía y de los servicios de emergencia evitó que el saldo fuera más grave, dada la alta afluencia de personas que caracteriza a Times Square, incluso en horas de la madrugada.

El NYPD ha desplegado un equipo especial de investigación para analizar grabaciones de cámaras de seguridad y recabar testimonios de testigos que presenciaron la balacera.

Este hecho se produce en un contexto de disminución de la violencia armada en Nueva York, que hasta el 3 de agosto registraba un 23% menos de tiroteos que en el mismo periodo del año anterior.

Las autoridades han destacado que este año la ciudad ha alcanzado la cifra más baja de tiroteos en décadas, aunque incidentes como el ocurrido este sábado recuerdan que el problema de las armas de fuego persiste.

Los residentes y comerciantes de la zona han expresado su preocupación, señalando que, a pesar de las estadísticas positivas, la percepción de inseguridad sigue siendo un desafío.

La policía no descarta que el hecho esté relacionado con un conflicto previo, pero de momento no se ha confirmado ninguna conexión entre el sospechoso y las víctimas.

Se espera que en las próximas horas el NYPD brinde un informe más detallado, mientras la ciudad refuerza la presencia policial en puntos estratégicos para prevenir nuevos episodios de violencia.

#eljacaguero