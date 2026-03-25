Bahia Principe Hotels & Resorts se une al programa de fidelización World of Hyattv

Santo Domingo. – Bahia Principe Hotels & Resorts refuerza su posicionamiento internacional al integrar más de 20 de sus establecimientos a la red de beneficios de World of Hyatt. Con una oferta de aproximadamente 12,000 habitaciones distribuidas en República Dominicana, México, Jamaica y España, la cadena hotelera líder eleva la experiencia de sus huéspedes, quienes ahora podrán disfrutar de las ventajas globales del programa de fidelidad de Hyatt en sus propiedades participantes.

Este hito marca un nuevo y relevante paso adelante en la alianza estratégica entre Hyatt y Piñero, que gestiona las propiedades de la marca Bahia Principe Hotels & Resorts y es propietaria de la marca Bahia Principe. Con esta integración, Bahia Principe se convierte en la novena marca del portafolio Inclusive Collection de Hyatt, ampliando las formas en que los miembros de World of Hyatt pueden disfrutar de vacaciones de todo incluido en destinos de ocio altamente demandados.

Julio Pérez, CEO de Bahia Principe Hotels & Resorts, comentó “estamos entusiasmados de iniciar este nuevo capítulo al formar parte de World of Hyatt, un programa con más de 63 millones de miembros que nos ofrecerá una visibilidad sin precedentes y una mayor penetración en mercados estratégicos claves”.

Mientras que Javier Águila, presidente de la Inclusive Collection de Hyatt, afirmó que “Bahia Principe ha construido una sólida reputación por su cálida hospitalidad, hoteles enriquecedores en sus destinos y experiencias que unen a las personas, ya sea que viajes en familia, con amigos o para una escapada de adultos. Dar la bienvenida a estos hoteles a World of Hyatt ofrece a nuestros miembros más formas de experimentar la alegría de los viajes todo incluido, mientras seguimos impulsando nuestra alianza estratégica con Piñero”.

“Este hito se produce de forma paralela al rebranding de Bahia Principe Hotels & Resorts, mediante el cual hemos reorganizado nuestros resorts en torno a dos segmentos principales –solo adultos y familias-, alejándonos de nuestras antiguas submarcas. Esta evolución introduce Bahia Principe Escape, diseñado exclusivamente para huéspedes adultos, y Bahia Principe Explore, creado para familias que buscan experiencias compartidas”, añadió Pérez.

Celebra con doble puntuación: una oferta por tiempo limitado en los resorts Bahia Principe

Para celebrar la incorporación de los Bahia Principe Resorts a World of Hyatt, los miembros pueden ganar el doble de puntos en estancias calificadas de dos o más noches en los resorts Bahia Principe participantes por tiempo limitado.

Resorts para tener en el radar en República Dominicana

Con playas, cultura, entretenimiento y retiros elevados sólo para adultos, estos resorts destacados ofrecen un vistazo a lo que hace de Bahia Principe una incorporación atractiva para World of Hyatt:

Bahia Principe Explore Esmeralda (Punta Cana, República Dominicana): Ubicado en la playa de Punta Cana, este resort combina el espíritu local con el confort moderno, con habitaciones renovadas con tecnología de domótica, incluyendo categorías swim-up y asistencia personalizada de Guest Experience durante toda la estancia. Los huéspedes pueden explorar una amplia oferta culinaria destacada por restaurantes de especialidad mongola y taína, mientras que los niños se divierten en el club infantil y el parque acuático. La arquitectura y las experiencias están impregnadas de la cultura local y el espíritu atemporal de la herencia taína.

Bahia Principe Explore Legend (Punta Cana, República Dominicana): El antiguo Bahia Principe Fantasia Punta Cana ha sido elevado y reposicionado para sumergir a las familias en un mundo de ensueño. Explore Legend hace realidad la imaginación a través de un impresionante espectáculo de mapping en el icónico castillo principal del resort, junto con entretenimiento temático y actividades creativas diseñadas para niños de todas las edades. Las familias pueden disfrutar de un parque acuático, un club infantil con áreas diferenciadas y un “Loft” para adolescentes con cine y discoteca. Sus amplias habitaciones tienen capacidad para hasta cinco huéspedes.

Una identidad renovada para un nuevo capítulo

Bahia Principe Hotels & Resorts se une a World of Hyatt con una identidad renovada que refleja y eleva su visión, propósito y valores distintivos. Esta evolución fortalece su posicionamiento en el mercado al tiempo que ofrece una adición única y complementaria al portafolio de marcas dentro de la Inclusive Collection de Hyatt. La transformación se apoya en una nueva arquitectura de marca diseñada para satisfacer con mayor precisión las

expectativas cambiantes de los consumidores y alinearse estratégicamente con el portafolio global, avanzando hacia un modelo centrado en ofrecer experiencias diferenciadas y adaptadas a cada público objetivo.