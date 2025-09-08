Publicidad
Banco Popular
Close Menu
Subscribe
Deporte

Bádminton dominicano logra plata y bronce en el Guatemala Future Series 2025

El JacagueroPor 1 Mins Read
Las dominicanas Nairobi Jiménez y Claritza Pie tuvo una sobresaliente participación en la modalidad de dobles femenino, modalidad en la que alcanzaron la presea de plata, consolidándose como una de las parejas más fuertes del certamen internacional.

CIUDAD DE GUATEMALA, Guatemala. – Los atletas dominicanos siguen dejando en alto el nombre del país en competencias internacionales. En esta ocasión, durante el torneo Guatemala Future Series 2025, celebrado recientemente en esta ciudad centroamericana, con la participación de 15 países, los representantes quisqueyanos lograron destacadas actuaciones que les valieron medallas en diferentes categorías.

La dupla femenina conformada por Nairobi Jiménez y Claritza Pie tuvo una sobresaliente participación en la modalidad de dobles femenino, modalidad en la que alcanzaron la presea de plata, consolidándose como una de las parejas más fuertes del certamen internacional.

Más:  Camila Yoo y Javier Gubern dominan parada del Tour Juvenil de Fedogolf

Mientras que en la modalidad dobles mixtos, Nairobi Jiménez junto a Jonathan Linares subieron al podio tras alcanzar el tercer lugar en la división doble mixto, demostrando así la versatilidad y el alto nivel competitivo de los atletas dominicanos en esta disciplina.

Más:  Nelson Cruz y Albert Pujols lideran un equipo dominicano enfocado en la unidad y el compromiso

La participación en este evento forma parte del calendario internacional de la Federación Dominicana de Bádminton (FEDOBAD) y representa un importante paso en la preparación de sus atletas con miras a los XXV Juegos Deportivos Centroamericanos y del Caribe Santo Domingo 2026.

Share.
Avatar photo

El Jacaguero es una fuente de noticias en línea que se especializa en brindar a sus lectores las últimas novedades sobre la República Dominicana.

Noticias relacionadas

Subscribe
Notify of
guest

0 Comments
Viejos
Nuevos Más Votados
Inline Feedbacks
Ver todos los comentarios
0
Would love your thoughts, please comment.x