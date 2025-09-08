Bádminton dominicano logra plata y bronce en el Guatemala Future Series 2025

CIUDAD DE GUATEMALA, Guatemala. – Los atletas dominicanos siguen dejando en alto el nombre del país en competencias internacionales. En esta ocasión, durante el torneo Guatemala Future Series 2025, celebrado recientemente en esta ciudad centroamericana, con la participación de 15 países, los representantes quisqueyanos lograron destacadas actuaciones que les valieron medallas en diferentes categorías.

La dupla femenina conformada por Nairobi Jiménez y Claritza Pie tuvo una sobresaliente participación en la modalidad de dobles femenino, modalidad en la que alcanzaron la presea de plata, consolidándose como una de las parejas más fuertes del certamen internacional.

Mientras que en la modalidad dobles mixtos, Nairobi Jiménez junto a Jonathan Linares subieron al podio tras alcanzar el tercer lugar en la división doble mixto, demostrando así la versatilidad y el alto nivel competitivo de los atletas dominicanos en esta disciplina.

La participación en este evento forma parte del calendario internacional de la Federación Dominicana de Bádminton (FEDOBAD) y representa un importante paso en la preparación de sus atletas con miras a los XXV Juegos Deportivos Centroamericanos y del Caribe Santo Domingo 2026.