Bad Bunny enciende el Super Bowl 2026 con un histórico show latino mientras Seattle se corona campeón

El Super Bowl 2026 dejó una doble huella imborrable en la historia del deporte y el entretenimiento, con un electrizante show de mediotiempo encabezado por Bad Bunny y una contundente victoria de los Seattle Seahawks sobre los New England Patriots en el Levi’s Stadium de Santa Clara, California.

La defensiva de los Seattle Seahawks mantuvo bajo control a los New England Patriots. Kevin Sabitus/Getty Images

El equipo de Seattle se impuso 29-13 con una actuación defensiva dominante, conquistando así el segundo Trofeo Lombardi de su historia y frustrando las aspiraciones de gloria de los Patriots.

Pedro Pascal, Karol G, Jessica Alba, Cardi B y varias estrellas más aparecieron en el escenario antes de la interpretación de Lady Gaga de “Die With a Smile”.

Sam Darnold brilló en su primera aparición en un Super Bowl, lanzando más de 200 yardas y un pase de anotación, mostrando temple y precisión a lo largo del encuentro.

El mariscal se apoyó en un sólido ataque terrestre liderado por Kenneth Walker III, quien superó las 130 yardas en más de 20 acarreos, desgastando a la defensa rival.

Otro protagonista clave fue el pateador Jason Myers, perfecto en sus cinco intentos de gol de campo, aportando puntos decisivos que ampliaron la ventaja de Seattle en momentos cruciales.

Bunny encabezó un show con profundes raíces latinas (REUTERS/Carlos Barria)

El único pase de anotación del partido llegó en el último cuarto, cuando Darnold conectó con A.J. Barner para sellar definitivamente la victoria.

Pero el descanso del partido fue escenario de un espectáculo sin precedentes para la música latina en la NFL, con Bad Bunny como figura central del show de mediotiempo.

“¡Qué rico es ser latino!”, expresó el artista boricua al iniciar su presentación, marcando el tono cultural y festivo de una puesta en escena que celebró las raíces latinoamericanas.

El espectáculo fue concebido como un videoclip en vivo, combinando imágenes en el campo con segmentos pregrabados que representaban tradiciones y paisajes latinos.

Desde un sembradío montado en pleno césped, Bad Bunny interpretó éxitos como “Tití me preguntó”, acompañado de una coreografía vibrante y una producción visual de alto impacto.

El show contó con la participación de grandes estrellas como Lady Gaga y Ricky Martin, quienes sumaron emoción y diversidad musical al evento.

La artista de origen dominicano Cardi B se unió junto a Karol G en una potente versión de “Yo perreo sola”, encendiendo al público en las gradas y frente a las pantallas.

También hicieron apariciones especiales figuras como Jessica Alba, Pedro Pascal, Alix Earle y Young Miko, reforzando el carácter multicultural del espectáculo.

Lady Gaga sorprendió con una interpretación de “Die with a smile”, adaptada con matices latinos que emocionaron a millones de espectadores.

Jessica Alba

La noche cerró con una celebración histórica para la cultura latina y una consagración deportiva para Seattle, consolidando al Super Bowl 2026 como uno de los más memorables de todos los tiempos.

