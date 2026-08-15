Ayuntamiento de Santiago distingue a médicos de la promoción UASD 1982 por 44 años de servicio

Bartolo García

SANTIAGO DE LOS CABALLEROS.– El Concejo Municipal del Ayuntamiento de Santiago reconoció a nueve médicos graduados de la Universidad Autónoma de Santo Domingo (UASD) en 1982, con motivo del 44.º aniversario de su promoción y como valoración a una trayectoria dedicada al desarrollo de la medicina y la salud en República Dominicana y el extranjero.

La distinción fue otorgada mediante la Resolución número 3528-26, aprobada por el Concejo Municipal el 10 de agosto de 2026, a solicitud del Comité Organizador MED-UASD 82 y canalizada a través del alcalde de Santiago, Ulises Rodríguez. La ceremonia reunió a autoridades municipales, profesionales de la medicina e invitados especiales.

Como Hijos Adoptivos de Santiago de los Caballeros fueron reconocidos Elicia Novas Mateo de Velásquez, Fausto Antonio Hernández Alberto, Marino Pérez Abreu, Pedro Celestino Vargas Colón y Nixara Mariel Rodríguez Inocencio de Castellanos. Mientras, como Hijos Distinguidos fueron homenajeados Juan Bautista Espaillat Fernández, Nelson Rafael Leonidas Grullón Estrella, Víctor E. Peralta Sánchez y Wilhelm T. Lawrence Riggio.

Juan Bautista Espaillat Fernández

El alcalde Ulises Rodríguez destacó los aportes realizados por estos profesionales durante 44 años de ejercicio de la medicina, resaltando su vocación de servicio, compromiso con la salud y contribución al bienestar de numerosas familias. Indicó que el reconocimiento representa la gratitud de Santiago hacia profesionales que han dedicado gran parte de sus vidas al cuidado de los demás.

Fausto Antonio Hernández Alberto

Por su parte, la vicepresidenta del Concejo Municipal, Yudelka Castellanos, valoró la trayectoria, entrega y contribuciones a la sociedad de los integrantes de la promoción UASD de 1982, señalando que durante más de cuatro décadas han aportado conocimientos, atención y esperanza a sus pacientes tanto dentro como fuera del país.

Marino Pérez Abreu

En representación de los homenajeados, el doctor Marino Pérez Abreu agradeció al alcalde Ulises Rodríguez y al Concejo Municipal por la distinción, al tiempo que expresó la satisfacción de la promoción por celebrar por primera vez su aniversario en Santiago. También resaltó el crecimiento experimentado por la ciudad en áreas como turismo, cultura, organización y movilidad urbana.

La promoción de médicos de la UASD de 1982 mantiene la tradición de reunirse anualmente para fortalecer sus vínculos y celebrar los logros alcanzados durante más de cuatro décadas de ejercicio profesional. En esta ocasión eligieron Santiago como sede de su 44.º aniversario, donde la ceremonia contó además con la presencia de la vicealcaldesa Mariana Moreno, regidores, funcionarios municipales y representantes de distintos sectores.