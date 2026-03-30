Autoridades y transportistas refuerzan coordinación para prevenir accidentes en Semana Santa en Santiago

Activan mesa permanente y centran atención en medidas urgentes para mejorar la seguridad vial durante el asueto

Bartolo García

SANTIAGO, RD.– En medio del incremento de la movilidad por la Semana Santa, el presidente de la Confederación Nacional de Trabajadores del Transporte (CNTT), Juan Marte, encabezó un encuentro junto al alcalde de Santiago, Ulises Rodríguez, y el director del Instituto Nacional de Tránsito y Transporte Terrestre (Intrant), Milton Morrison, con el objetivo de fortalecer la seguridad vial en la ciudad.

La reunión reunió a dirigentes del transporte de más de 23 provincias del país, consolidándose como un espacio clave para la articulación de acciones conjuntas entre autoridades y choferes, con miras a reducir accidentes y mejorar la organización del tránsito.

Durante el encuentro, Juan Marte hizo un llamado directo a los conductores a practicar una conducción defensiva y respetar las normas establecidas, destacando que la Semana Santa representa uno de los períodos más críticos en las carreteras dominicanas.

Las autoridades coincidieron en advertir sobre los riesgos que implica este asueto, insistiendo en la importancia de actuar con prudencia para evitar tragedias y proteger la vida de los ciudadanos.

Como resultado de la jornada, se anunció la creación de una mesa de trabajo permanente entre la CNTT, el Intrant y la Alcaldía de Santiago, con el propósito de dar seguimiento continuo a los desafíos del transporte y ejecutar soluciones de manera coordinada.

En ese mismo contexto, el alcalde Ulises Rodríguez informó sobre la reactivación del corredor urbano de Santiago, una medida orientada a reorganizar las rutas, reducir la congestión vehicular y modernizar el sistema de transporte en puntos estratégicos del municipio.

Finalmente, tanto las autoridades como los representantes del sector transporte reiteraron su compromiso de mantener el diálogo y la colaboración, destacando que la solución a los problemas del tránsito requiere disciplina, coordinación y voluntad política para avanzar hacia un sistema más seguro y eficiente.