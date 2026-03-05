Autoridades y comunidad fortalecen acciones de seguridad en Tamboril

Ministerio de Interior y Policía y ayuntamiento local dan seguimiento a la Mesa de Seguridad Ciudadana y Género

Bartolo García

Tamboril, Santiago, RD.– El Ministerio de Interior y Policía de la República Dominicana, en coordinación con el Ayuntamiento de Tamboril, realizó un encuentro de la Mesa de Seguridad Ciudadana y Género con el objetivo de dar seguimiento a las acciones orientadas a fortalecer la convivencia y el orden en el municipio.

La jornada contó con la participación de juntas de vecinos, federaciones comunitarias y diversas organizaciones sociales que forman parte del proceso de diálogo permanente con las autoridades.

Durante la actividad, la viceministra de Seguridad Preventiva en Gobiernos Provinciales, Ángela Jáquez, destacó la importancia del trabajo conjunto entre instituciones y comunidad para fortalecer la seguridad ciudadana.

Jáquez señaló que estos espacios permiten evaluar los avances logrados, identificar los retos pendientes y coordinar respuestas oportunas para las distintas comunidades.

Asimismo, afirmó que las acciones desarrolladas responden a las políticas públicas impulsadas por el presidente Luis Abinader, orientadas a fortalecer la seguridad y la convivencia pacífica.

Por su parte, el coordinador regional norte de Seguridad Preventiva, Jhonattan Erick, presentó un informe sobre los casos resueltos y los temas que aún se encuentran en proceso dentro del municipio.

Erick destacó la necesidad de ampliar las oportunidades para la juventud y fortalecer la comunicación entre las instituciones públicas y las comunidades.

Además, reiteró el respaldo del ministerio y de la ministra Faride Raful a las iniciativas que promueven entornos más seguros en todo el país.

En el encuentro también participó la vicealcaldesa Socorro Abreu, quien expresó que continuará trabajando junto al alcalde Anyolino Germosén para responder a las necesidades planteadas por las comunidades.

Abreu informó que el cabildo desarrolla acciones como operativos de limpieza en ríos y cañadas, intervenciones en centros educativos afectados por inundaciones y supervisión de infraestructuras comunitarias.

La reunión contó además con la participación de representantes de instituciones como Edenorte Dominicana, Dirección Nacional de Control de Drogas, Ministerio de Salud Pública de la República Dominicana, el Cuerpo de Bomberos, Ministerio de la Mujer de la República Dominicana, Dirección General de Seguridad de Tránsito y Transporte Terrestre y CORAASAN, entre otras entidades.