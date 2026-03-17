Autoridades refuerzan coordinación para mejorar la seguridad en Santiago

Bartolo García

Santiago de los Caballeros.– La viceministra de Seguridad Preventiva en Gobiernos Provinciales del Ministerio de Interior y Policía, Ángela Jáquez, sostuvo un encuentro con el director regional Cibao Central de la Policía Nacional, general Jesús R. Tejada Tejada, con el objetivo de coordinar acciones que fortalezcan la seguridad ciudadana en la provincia.

Durante la reunión, ambas autoridades analizaron estrategias orientadas a reforzar la cercanía entre la Policía y la comunidad, promover la prevención del delito y dinamizar las Mesas de Seguridad, Ciudadanía y Género, como espacios clave para la participación social.

El coordinador regional Norte de Seguridad Preventiva, Jhonattan Erick, destacó que la articulación entre ambas instituciones ha generado resultados positivos, en línea con las directrices de la ministra Faride Raful y el director general de la Policía Nacional, mayor general Andrés Modesto Cruz Cruz.

Asimismo, señaló que estas acciones buscan mantener indicadores de seguridad estables, promover la transparencia en la gestión y fomentar una convivencia pacífica en las comunidades, priorizando siempre la prevención como eje principal.

De su lado, el general Jesús R. Tejada Tejada calificó el encuentro como productivo, recordando experiencias previas de trabajo conjunto con la viceministra Jáquez que han permitido implementar iniciativas efectivas en distintas demarcaciones.

Finalmente, reafirmó su compromiso con la seguridad en Santiago y destacó el papel del Ministerio de Interior y Policía como aliado estratégico, gracias a su cercanía con los gobiernos locales y organizaciones comunitarias, lo que facilita el desarrollo de políticas públicas en beneficio de la ciudadanía.

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