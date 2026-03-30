Autoridades conmemoran con solemne Tedeum la gesta histórica del 30 de Marzo en Santiago

Bartolo García

SANTIAGO, RD.– El presidente Luis Abinader, acompañado de la vicepresidenta Raquel Peña y la primera dama Raquel Arbaje, encabezó este lunes el Tedeum con motivo del 182 aniversario de la Batalla del 30 de Marzo.

La ceremonia religiosa se llevó a cabo en la Catedral Santiago Apóstol, donde también estuvieron presentes la gobernadora Rosa Santos, el senador Daniel Rivera, el alcalde Ulises Rodríguez y el presidente de Efemérides Patrias, Juan Pablo Uribe.

Previo al acto litúrgico, el mandatario participó en el depósito de una ofrenda floral en honor a los héroes que lucharon en esta gesta histórica, considerada clave en la consolidación de la independencia nacional.

El Tedeum fue oficiado por el arzobispo metropolitano de Santiago, Héctor Rafael Rodríguez, quien durante su homilía invitó a reflexionar sobre el verdadero significado de la libertad.

El religioso destacó que la libertad no debe entenderse como libertinaje, sino como un compromiso con el bien común, recordando el sacrificio de los patriotas que lucharon por la soberanía del país.

Asimismo, exhortó a la ciudadanía a actuar con responsabilidad, promoviendo la austeridad, la solidaridad y el apoyo a los más necesitados, especialmente en tiempos de dificultad.

El arzobispo también advirtió sobre el peligro de la apatía y la división social, señalando que el verdadero patriotismo se construye a través del amor, el servicio y el compromiso con la justicia.

Más temprano, la vicepresidenta Raquel Peña encabezó una ceremonia cívico-militar en el Parque Imbert, como parte de los actos conmemorativos de la histórica fecha.

Durante esta actividad se realizaron honores militares, incluyendo disparos de artillería, así como la colocación de ofrendas florales en honor a los héroes de la batalla.

En el acto participaron autoridades civiles, militares y educativas, quienes resaltaron la importancia de mantener viva la memoria histórica y fortalecer los valores patrióticos.

El presidente de Efemérides Patrias, Juan Pablo Uribe, hizo un llamado a la unidad nacional ante los desafíos globales, destacando la necesidad de actuar con determinación y compromiso.

La conmemoración del 30 de Marzo reafirma el legado de valentía del pueblo dominicano y el compromiso de las autoridades de preservar la soberanía, la paz y el desarrollo del país.