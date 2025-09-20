Publicidad
Banco Popular
Close Menu
Subscribe
Deporte

Atlántico FC regresa a casa este domingo para tratar de extender su buen momento

El JacagueroPor 1 Mins Read
537384816 18519457819023799 3279471392798962438 n

PUERTO PLATA.- Atlántico FC regresa a casa este domingo para recibir al Moca FC en la jornada 7 de la Liga Dominicana de Fútbol LDF 2025-2026, en busca de su segundo triunfo seguido. El partido está pautado para las 4:00 de la tarde en el estadio Leonel Plácido de Puerto Plata.

La Máquina Azul viene de conseguir un importante triunfo 0-3 ante el Atlético San Cristóbal en la pasada jornada. El equipo que dirige el venezolano, Jean Carlos Guell, buscará seguir con la racha positiva y así poder seguir escalando en la tabla de posiciones de la LDF.

Más:  Aaron Judge es el nuevo capitán de los Yanquis tras firmar por 360 millones de dólares

Actualmente, Atlántico se encuentra en la octava posición de la tabla, a solo 4 puntos del sexto puesto clasificatorio y a solo 5 tantos de Moca FC, dueños del quinto peldaño. El onceno mocano viene de empatar 1-1 ante Salcedo FC en la pasada fecha.

Más:  Pica y se Extiende

Se espera un gran ambiente en el estadio Leonel Plácido, donde la fanaticada de Puerto Plata se dará cita para apoyar a su equipo. El partido será transmitido por el canal de YouTube de la LDF.

Prensa Atlántico FC

Share.
Avatar photo

El Jacaguero es una fuente de noticias en línea que se especializa en brindar a sus lectores las últimas novedades sobre la República Dominicana.

Noticias relacionadas

Subscribe
Notify of
guest

0 Comments
Viejos
Nuevos Más Votados
Inline Feedbacks
Ver todos los comentarios
0
Would love your thoughts, please comment.x