Atlántico FC regresa a casa este domingo para tratar de extender su buen momento

PUERTO PLATA.- Atlántico FC regresa a casa este domingo para recibir al Moca FC en la jornada 7 de la Liga Dominicana de Fútbol LDF 2025-2026, en busca de su segundo triunfo seguido. El partido está pautado para las 4:00 de la tarde en el estadio Leonel Plácido de Puerto Plata.

La Máquina Azul viene de conseguir un importante triunfo 0-3 ante el Atlético San Cristóbal en la pasada jornada. El equipo que dirige el venezolano, Jean Carlos Guell, buscará seguir con la racha positiva y así poder seguir escalando en la tabla de posiciones de la LDF.

Actualmente, Atlántico se encuentra en la octava posición de la tabla, a solo 4 puntos del sexto puesto clasificatorio y a solo 5 tantos de Moca FC, dueños del quinto peldaño. El onceno mocano viene de empatar 1-1 ante Salcedo FC en la pasada fecha.

Se espera un gran ambiente en el estadio Leonel Plácido, donde la fanaticada de Puerto Plata se dará cita para apoyar a su equipo. El partido será transmitido por el canal de YouTube de la LDF.

Prensa Atlántico FC