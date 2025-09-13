Atlántico FC Regresa a Cancha con Ánimos Renovados Para La Jornada 6 Domingo en la LDF

Puerto Plata, RD – 12 de septiembre de 2025 – Después de una pausa de fecha FIFA, Atlántico Fútbol Club saltará al terreno con nuevos bríos para enfrentar al Atlético San Cristóbal este domingo en partido de la 5:00 pm en la jornada 6 de la Liga Dominicana de Futbol LDF 2025-2026.

El Panamericano de San Cristóbal será el escenario donde La Maquina Azul pueda reencontrarse con el espíritu competitivo que caracteriza a los azules.

La pausa le permite al nuevo técnico, Carlos Guell, concentrar mejor al conjunto y buscar un mejor ritmo de juego.

“Hemos enfocado la preparación no solo en el aspecto físico y táctico, sino también en fortalecer la mentalidad ganadora del grupo. “ expreso Guell.

Atlántico ha peleado de manera cerrada la mayoría de partidos en las primeras 5 fechas. Pero solo ha podido sumar un punto gracias a un empate. Por su parte, San Cristóbal ha corrido con la misma suerte en las primeras jornadas.