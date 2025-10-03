Atlántico FC Busca Extender su Buena Racha en Visita a Jarabacoa FC

Puerto Plata, RD – Atlántico FC viajará este fin de semana para enfrentar a Jarabacoa FC en el Estadio Junior Mejía, en un partido crucial para las aspiraciones de ambos equipos en la Liga Dominicana de Fútbol (LDF) 2025-2026. El encuentro, correspondiente a la jornada 9, se disputará el sábado 4 de octubre a las 4:00 PM.

El equipo de Puerto Plata llega a este compromiso en un gran momento, han conseguido tres victorias consecutivas muy convincentes. Este buen desempeño los ha colocado en la sexta posición de la tabla, igualados en puntos (10) con su rival de turno.

Por su parte, Jarabacoa FC viene de una importante victoria como local y buscará hacerse fuerte en casa para frenar el ímpetu de La Máquina Azul.

Los enfrentamientos directos entre ambos equipos han sido parejos, con una ligera ventaja para Atlántico FC. En los últimos 7 partidos, el equipo de Puerto Plata ha conseguido 2 victorias, mientras que Jarabacoa ha ganado en una ocasión y han empatado en 4 oportunidades.

En el aspecto goleador, la serie también refleja un equilibrio, aunque con una leve ventaja para el equipo costero. En los siete partidos disputados, Atlántico FC ha logrado anotar un total de 11 goles, mientras que Jarabacoa FC ha perforado la red rival en 7 oportunidades.

Se espera un partido intenso y disputado, con dos equipos que buscarán imponer su estilo de juego. Atlántico FC apostará por mantener la solidez defensiva que los ha caracterizado en los últimos encuentros y aprovechar la velocidad de sus delanteros para hacer daño al contragolpe.