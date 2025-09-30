Aterrizaje de emergencia en Las Américas concluye sin lesionados

Bartolo García

Santo Domingo. – La tarde de este martes, un avión Embraer 190 operado por la aerolínea Sky High realizó un aterrizaje de emergencia en el Aeropuerto Internacional de Las Américas, José Francisco Peña Gómez (AILA), debido a problemas en su rueda delantera.

La información fue confirmada por Aeropuertos Dominicanos Siglo XXI (Aerodom), que destacó que la maniobra se ejecutó con éxito y sin víctimas que lamentar.

De acuerdo con un comunicado emitido por la Presidencia de la República, el aterrizaje de emergencia es investigado por la Comisión Investigadora de Accidentes de Aviación (CIAA), con el acompañamiento del Instituto de Aviación Civil (IDAC).

La aeronave se encontraba en un vuelo de aceptación operacional, con siete ocupantes a bordo, incluyendo tripulación técnica y personal autorizado. Todos resultaron ilesos.

El avión había despegado de la misma terminal aérea y, poco después, presentó la falla en el tren delantero, lo que obligó a retornar y ejecutar la maniobra especial de aterrizaje.

Según Aerodom, la aeronave utilizó la pista principal del aeropuerto, lo que permitió que las operaciones regulares no se vieran afectadas de manera significativa.

El equipo de emergencia en tierra se desplegó de inmediato, con bomberos aeronáuticos y personal especializado que se mantuvo listo para intervenir en caso necesario.

Gracias a la pericia de la tripulación y a la rápida coordinación de los equipos de apoyo, la aeronave pudo descender de forma controlada, evitando daños mayores.

El comunicado oficial subrayó que no se reportaron daños humanos y que la integridad de los ocupantes fue preservada en todo momento.

Las investigaciones preliminares apuntan a una falla técnica en la rueda delantera, pero será la CIAA la que determine con precisión las causas del incidente.

Autoridades aeroportuarias resaltaron la importancia de los protocolos de seguridad que se aplican en este tipo de casos, los cuales fueron fundamentales para garantizar un desenlace sin consecuencias fatales.

El incidente será documentado en los registros oficiales de la aviación civil, como parte de los procesos de transparencia y mejora continua en materia de seguridad aérea.

Con este aterrizaje de emergencia, se reafirma la relevancia de la preparación de las tripulaciones y de la coordinación entre aerolíneas, autoridades y equipos de respuesta rápida en aeropuertos de la región.

