Atallah resalta transformación del sistema sanitario en Duarte con obras en marcha y servicios activos

Bartolo García

Duarte, San Francisco de Macorís, R.D.– El ministro de Salud Pública, Víctor Atallah, aseguró que la provincia Duarte experimenta avances sostenidos en materia de salud, como resultado de decisiones responsables orientadas a corregir décadas de abandono sin improvisaciones ni soluciones cosméticas.

El funcionario sostuvo que la actual gestión prioriza intervenciones estructurales que garanticen servicios dignos y continuos para la población, con una visión de largo plazo enfocada en calidad, eficiencia y sostenibilidad.

Al referirse al Hospital Regional Universitario Ángel María Gastón, Atallah explicó que el Gobierno inició la construcción de una moderna infraestructura hospitalaria que opera por fases, evitando el cierre del centro y asegurando la atención médica a los usuarios durante todo el proceso.

Indicó que esta estrategia responde a una directriz clara del presidente Luis Abinader, orientada a garantizar servicios de salud oportunos y de calidad, sin dejar desprotegidas a las comunidades.

“El hospital Ángel María Gastón ya está ofreciendo consultas especializadas y servicios diagnósticos. Eso es un avance real, no un retroceso”, afirmó el ministro, al destacar la continuidad asistencial como un logro tangible de la actual gestión.

Atallah subrayó que el enfoque por etapas permite incorporar gradualmente nuevas áreas, equipos y personal, al tiempo que se elevan los estándares de atención y se fortalece la capacidad resolutiva del centro.

El titular de Salud expresó que la meta es convertir este hospital en un referente nacional e internacional, al tratarse de la instalación de salud más moderna construida en la historia de la región nordeste.

Asimismo, destacó que el proyecto no solo impacta a los pacientes, sino también al personal médico y administrativo, quienes contarán con condiciones laborales más seguras, funcionales y acordes con las exigencias del sistema sanitario moderno.

Atallah reiteró que el compromiso del Gobierno es entregar a la provincia Duarte un hospital regional operando al 100 %, con servicios integrales, tecnología de punta y procesos eficientes.

Señaló que estos avances forman parte de una política pública más amplia de fortalecimiento de la red hospitalaria nacional, que incluye modernización de infraestructuras, equipamiento y mejora de la gestión.

El ministro enfatizó que la transparencia y la planificación han sido ejes fundamentales para ejecutar las obras sin afectar la atención a la población.

Añadió que la participación de los equipos técnicos y del personal de salud ha sido clave para garantizar una transición ordenada y centrada en el bienestar de los usuarios.

Las declaraciones de Atallah fueron ofrecidas en el marco de las actividades conmemorativas por el natalicio de Juan Pablo Duarte, celebradas en la provincia Duarte.

Dichas actividades estuvieron encabezadas por el presidente Luis Abinader, quien reiteró el compromiso del Estado con el desarrollo integral de la región y el fortalecimiento de los servicios públicos esenciales.

Finalmente, el ministro de Salud reafirmó que la transformación del sistema sanitario en Duarte es una muestra concreta de cómo la planificación responsable y la inversión sostenida pueden traducirse en mejoras reales para la calidad de vida de la población.