Asociación Cibao anuncia novena convocatoria de sus Fondos Concursables con una dotación de RD$20 millones

Santiago, República Dominicana. – La Asociación Cibao anunció la novena convocatoria del programa Fondos Concursables José Santiago Reinoso Lora para el Desarrollo Sostenible, que este año incrementa su dotación a RD$20 millones, reafirmando el compromiso institucional con el desarrollo social, económico y ambiental del país.

Los fondos están dirigidos a Asociaciones Sin Fines de Lucro (ASFL) que promuevan proyectos de alto impacto social, económico y ambiental. En esta edición, la convocatoria cuenta con 16 categorías: educación, cultura, vivienda, salud, inclusión, alimentación, reforestación y conservación de flora, agua, clasificación de residuos, energías renovables, educación ambiental, conservación de la fauna, emprendimiento social, empleabilidad, educación financiera y tecnología para el desarrollo social; todas alineadas con los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS).

Yara Hernández, vicepresidenta de Comunicaciones y Sostenibilidad de la Asociación Cibao, expresó que “con esta nueva edición y el aumento en la dotación reafirmamos nuestro compromiso con el impulso de soluciones sostenibles que mejoren la calidad de vida de las comunidades y fortalezcan su desarrollo”.

Hernández aseguró que la ampliación de los fondos del programa responde a una valoración positiva de los resultados alcanzados desde la primera convocatoria en 2016.

“Nuestra Junta de Directores reconoce y valora que esta es una herramienta única en el país, porque conecta el compromiso social de la entidad de intermediación financiera con las prioridades de desarrollo sostenible en las comunidades”, afirmó.

La convocatoria estará abierta desde este mes de noviembre de 2025 hasta el 26 de febrero de 2026, mientras que la plataforma digital para el sometimiento de propuestas estará habilitada desde el 1 de diciembre de 2025 en el portal www.cibaosostenible.com.do.

Las propuestas recibidas serán evaluadas por un jurado especializado externo, conformado por representantes del sector social, ambiental y académico, quienes seleccionarán los proyectos ganadores. Los resultados se darán a conocer durante el bimestre abril–mayo de 2026, mediante un acto formal celebrado en las instalaciones de la entidad en Santiago. Para más información, la Asociación Cibao anima a los interesados a consultar las bases del concurso en su sitio web corporativo www.cibao.com.do o comunicándose a la Unidad de Inversión Social al correo [email protected], teléfono 809-581-4433 extensión 5652.