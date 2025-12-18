Así luce la nueva cédula dominicana que se entregará desde abril de 2026

La nueva cédula de identidad y electoral que entrará en circulación en la República Dominicana presenta una transformación integral, tanto en su diseño visual como en sus sistemas de seguridad.

¿Qué novedades trae la cédula dominicana?

El nuevo documento incorpora tecnologías avanzadas creadas para dificultar su falsificación y agilizar los procesos de verificación digital.

En su cara frontal, conserva el formato horizontal e incluye la fotografía del titular grabada con tecnología láser en escala de grises, fusionada directamente con el material de la tarjeta. Sobre esta imagen se aplica un patrón tipo colmena, visible a simple vista, que funciona como medida antifraude. Además, la fotografía se replica como imagen fantasma y en versión invertida, perceptible solo desde determinados ángulos.

La cédula también incorpora el Escudo Nacional, el logotipo dorado de la Junta Central Electoral (JCE) y el número de identificación en relieve, elementos que facilitan la detección de posibles manipulaciones físicas.

En uno de sus laterales se integra un chip sin contacto destinado a la validación electrónica de la identidad, acompañado de símbolos de seguridad compatibles con estándares internacionales (ICAO–OACI).

Los datos personales nombre completo, fecha de nacimiento, nacionalidad, sexo, tipo de sangre y firma están impresos por láser sobre un policarbonato de nueve capas, lo que hace imposible su alteración sin dañar la tarjeta. A esto se suman imágenes láser variables (CLI) y efectos con los colores patrios que cambian según la inclinación del documento.

En la parte posterior, la cédula incluye un código QR para lecturas rápidas mediante dispositivos autorizados y un código de lectura mecánica (MRZ), similar al utilizado en los pasaportes, pensado para validaciones automatizadas. También aparecen un mapa de la República Dominicana, referencias a monumentos históricos y un número de serie único para cada tarjeta.

La imagen fantasma reaparece en el reverso, reforzando la coherencia visual y los mecanismos de control cruzado. En conjunto, el diseño responde a un sistema de seguridad multinivel que combina elementos visuales, táctiles, digitales y electrónicos.