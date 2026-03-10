Arzobispo, gobernadora y alcalde

Reynaldo Peguero

[email protected]

En este 2026, se cumplen 20 años que monseñor Ramón de la Rosa y Carpio, el gobernador José Izquierdo y el alcalde José Enrique Sued, decidieron firmar el convenio que le otorgó a la arquidiócesis y al plan estratégico, la casa patrimonial donde operaba la antigua gobernación de Santiago.

Hoy, restaurada y aclimatada la Catedral Santiago Apóstol, también la Iglesia La Altagracia y la sede de la arquidiócesis metropolitana. Sumada la iluminación y mantenimiento de las calles emblemáticas del centro histórico y la gestión integral de residuos sólidos.

También la construcción de hoteles en el entorno y la apertura del amplio edificio de estacionamientos de Clínica Corominas, son buenos pasos y obras del centro de la ciudad novia del rio Yaque y del Cibao.

Inversiones sumadas, a la transformación patrimonialmente innovadora, del hotel Mercedes en un museo y centro cultural por el Banco de Reservas. Edificación patrimonial dotada de las reliquias patrimoniales acumuladas por la Dirección General de Aduanas (DGA) y de las Águilas Cibaeñas (AC).

Rescatado el paseo de los artistas de la calle Benito Monción, Casa de Arte y obras en curso, como el monorriel y teleférico que movilizarán cientos de miles de visitantes al centro.

Estamos una coyuntura propicia para que monseñor Héctor Rafael Rodríguez, arzobispo; la honorable gobernadora, Rosa Santos y el ilustre alcalde Ulises Rodríguez, converjan mejor sus fuerzas del cielo y de la tierra, a favor del bien común.

Su mística evangelizadora, su enfoque nacional de atraer más inversión y la transformación municipal en curso, ahora pueden enfocarse en proyectos comunes de éxito.

La casa del centro se ubica en la intersección suroeste de la calle Del Sol, esquina avenida presidente Antonio Guzmán, fue acordada como área de operación del consejo del centro histórico. Una organización social que el alcalde Sued, decidió organizar para apoyar y vigilar el desarrollo de la zona urbana donde al menos 400 edificaciones, lugares y sitios, guardan una parte sustantiva de la historia y la cultura de la República.

También atesora las leyendas urbanas y historias reales de cientos de composiciones de merengues famosos y bachatas pegajosas y románticas.

Arzobispo, gobernadora y alcalde debieran rescatar el desaparecido, consejo del centro, apoyarse también en el ánimo concertador del senador Daniel Rivera. Relanzar una organización que promoverá la atractividad hacia la ciudad corazón. Formularíamos así, el plan maestro; fomento de la gestión del uso de edificios, bienes públicos y propiedades particulares. Haríamos entre todos, una gestión cultural inteligente.