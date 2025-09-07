Aryna Sabalenka conquista Nueva York y revalida el título del US Open

Bartolo García

Nueva York, EE.UU.– En un Arthur Ashe Stadium lleno y con un público mayoritariamente local, la bielorrusa Aryna Sabalenka volvió a demostrar por qué es la número uno del mundo al coronarse campeona del US Open 2025 por segundo año consecutivo.

La tenista de 26 años se impuso a la estadounidense Amanda Anisimova con parciales de 6-3 y 7-6 (3) en una final intensa que duró 1 hora y 34 minutos, consolidando su dominio en el último Grand Slam del calendario.

Sealed with a kiss 💋 pic.twitter.com/Y5sG52mz4x — US Open Tennis (@usopen) September 6, 2025

Con este triunfo, Sabalenka alcanzó su cuarto título de Grand Slam y el primero en esta temporada, después de haber perdido dos finales anteriores en torneos mayores. La victoria le permitió quitarse un peso de encima y reafirmar su estatus de número uno del ranking WTA.

“Merecía un Grand Slam esta temporada”, declaró emocionada la campeona tras recibir el trofeo, destacando que su esfuerzo durante todo el año encontró en Nueva York la recompensa ideal.

La emoción de Aryna Sabalenka tras ganar el punto que le dio el título del US Open.

Foto EFE

La bielorrusa llegaba con la espina de no haber podido coronarse en Australia, donde cayó ante Madison Keys, ni en Roland Garros, donde fue superada por Coco Gauff. Sin embargo, su conexión con el público neoyorquino y su fortaleza mental hicieron la diferencia.

Anisimova, que llegaba a su primera final de Grand Slam, comenzó con confianza. El historial entre ambas favorecía a la estadounidense por 6-3, y ya había demostrado que podía complicar a Sabalenka, como lo hizo en Wimbledon al eliminarla en semifinales.

El inicio del partido fue vibrante. Sabalenka tomó ventaja de 2-0, pero la local reaccionó rápidamente, quebrando el servicio de la número uno y encadenando tres juegos consecutivos para adelantarse 3-2 en el marcador.

El primer set se transformó en un festival de quiebres, con ambas jugadoras presionando el servicio rival. Sin embargo, Sabalenka se quedó con el quiebre decisivo en el 4-3 y cerró el parcial 6-3 con autoridad.

En el segundo set, la historia volvió a repetirse: Sabalenka quebró temprano y mostró su potencia, aunque Anisimova respondió con un revés paralelo espectacular para igualar 3-3 y mantener viva la ilusión de la afición local.

Foto: AFP | Aryna Sabalenka derrotó este sábado a la estadounidense Amanda Anisimova en el Abierto de Estados Unidos.

La estadounidense, empujada por la ovación del estadio, siguió luchando hasta llevar el set al tie-break, pero ahí Sabalenka impuso su jerarquía y cerró el desempate con un contundente 7-3.

El triunfo confirma la regularidad de la bielorrusa en Nueva York, donde ha jugado tres finales consecutivas, conquistando dos títulos y consolidándose como una de las figuras más dominantes del circuito.

Por su parte, Anisimova se despide con la frente en alto tras su mejor actuación en un Grand Slam, demostrando que puede competir al más alto nivel y proyectándose como una de las grandes promesas del tenis estadounidense.

Sabalenka festejó emocionada en la pista central del US Open, consciente de que su nombre ya forma parte de la historia reciente del torneo y de que su poderío físico y mental la convierten en la gran rival a vencer en el circuito femenino.

