Arturo Disla se perfila como un futuro cañón para las Águilas Cibaeñas

SANTIAGO.-El novel jugador Arturo Disla, defensor de la primera base y del jardín derecho, se proyecta como un bateador de poder que, junto a Aderlin Rodríguez y Jerar Encarnación, podría conformar un trío ofensivo de gran impacto en las Águilas Cibaeñas para la temporada 2025-2026, pautada para iniciar el próximo 15 de octubre.

“Este verano jugué en Clase A Fuerte con los Texas Rangers y me fue muy bien, gracias a Dios”, expresó el fornido jugador de 24 años, quien mide 6 pies y pesa 240 libras.

Disla fue seleccionado por las Águilas en la segunda ronda del Sorteo de Novatos 2024 y de inmediato se integró a los entrenamientos, quedando en el roster del equipo. En su segundo año, llegó temprano a las prácticas aguiluchas, decidido a mostrar cuánto ha progresado en un año.

“La encomienda que tengo por parte de la organización de Texas es mejorar mi físico. En cuanto a bateo y defensa me dijeron que estoy bien, por lo que desde ya estoy trabajando en mi preparación física”, puntualizó.

Durante el 2025, jugando para el equipo Ciudad Central en Clase A Fuerte, participó en 99 partidos, agotando 372 turnos al bate. Bateó para promedio de .223, con OBP de .292 y slugging de .352. Conectó 83 imparables, anotó 34 carreras, disparó 9 jonrones y remolcó 36 carreras.

“Estuve conversando con el manager Pipe, que también trabaja en la organización de Texas, y me dijo que hay muchas posibilidades de que juegue este año”, agregó.

“Me mantendré siempre enfocado en mi trabajo y, si Dios lo permite, tendremos algo bueno para el equipo. Siempre que ellos crean que me necesiten, ahí estaré dispuesto”, concluyó el joven prospecto.