Arajet firma como línea oficial de los equipos nacionales de la Federación Dominicana de Béisbol

Santo Domingo, República Dominicana. – Arajet, la aerolínea bandera de la República Dominicana, y la Federación Dominicana de Béisbol (FEDOM) firmaron un acuerdo de colaboración mediante el cual Arajet se convierte en la línea aérea oficial de los equipos nacionales de todas las categorías de la Federación Dominicana de Béisbol.

La alianza tiene como objetivo apoyar las iniciativas de la Federación en favor del crecimiento, la proyección internacional y la sostenibilidad del béisbol dominicano, reconociendo su impacto social, su capacidad de generar oportunidades y el papel que tienen los peloteros dominicanos como embajadores naturales de la República Dominicana en el mundo.

Durante el acto de firma, que estuvo encabezado por Víctor Pacheco, CEO de Arajet; Juan Núñez, presidente de FEDOM; Nelson Cruz, gerente general del equipo dominicano que participará en el Clásico Mundial de Béisbol 2026 y Miguel Medina, CEO de Grupo de Medios Panorama, entidad que representa la comercialización de FEDOM.

El CEO y fundador de Arajet, Víctor Pacheco Méndez, destacó que el acuerdo representa una extensión natural de los valores de la aerolínea. “Así como el béisbol ha llevado el nombre de la República Dominicana a los grandes escenarios internacionales, Arajet conecta a nuestro país con el continente y el mundo. Creemos en el deporte como motor de inspiración, disciplina y orgullo nacional, y por eso apostamos a respaldar a quienes mantienen viva esa pasión que corre por las venas del dominicano”, expresó.

Pacheco Méndez subrayó que Arajet nace con una visión país, comprometida no solo con la conectividad aérea, sino también con iniciativas que promuevan el talento, la identidad y el desarrollo integral de la nación.

Así mismo, el presidente de la Federación Dominicana de Béisbol, Juan Núñez Nepomuceno, valoró la alianza como un paso significativo para fortalecer la estructura del béisbol en todos sus niveles.

“Arajet ya nos ha apoyado desde antes de tener ese acuerdo, y eso es digno de admiración; por lo que nosotros estamos encantados de sellar esta alianza que beneficiará a nuestros peloteros, pues podremos participar en más competencias internacionales gracias a las facilidades y conexiones que nos brinda Arajet” afirmó.

Nelson Cruz, Gerente General del equipo dominicano en el Clásico Mundial de Béisbol valoró como trascendental esta alianza. “Esto es un ejemplo que anima a otras empresas del país a seguir creyendo en nuestros peloteros y en el deporte en general como vía de desarrollo para el país”, expresó.

El acuerdo reafirma el rol de Arajet como una empresa que trasciende el transporte aéreo para convertirse en un aliado del desarrollo social, cultural y deportivo de la República Dominicana, respaldando aquello que define al país y lo proyecta con orgullo más allá de sus fronteras.

Con esta iniciativa, Arajet continúa consolidándose como una aerolínea que promueve el talento dominicano, impulsa el deporte y honra las raíces que hacen del béisbol una pasión compartida por generaciones.