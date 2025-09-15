Arajet consolida a República Dominicana como el nuevo Hub aéreo de América en su tercer aniversario

Santo Domingo, República Dominicana. -Arajet, la aerolínea bandera dominicana, celebró hoy su tercer aniversario de operaciones reafirmando su visión de convertir al país en el nuevo Hub del continente americano, conectando de manera eficiente Norte, Centro y Suramérica con el Caribe a través de Santo Domingo y Punta Cana.

El anuncio lo realizó Víctor Pacheco Méndez, CEO y fundador de Arajet, durante un desayuno con directores de medios de comunicación, en el que detalló que este año 2025 cerrarán con más de 1.5 millones de pasajeros volados de los cuales más de 200 mil serán pasajeros en conexión.

“Nacimos con una misión clara: democratizar los cielos de Las Américas para que más personas viajen, más veces y mejor conectadas, con una experiencia sencilla, segura y puntual,” afirmó Pacheco Méndez, fundador. “Tres años después, seguimos ampliando nuestra red, fortaleciendo la conectividad de la República Dominicana y consolidando un modelo de hub competitivo para las Américas.”

Al compartir los hitos del tercer aniversario, Manuel Luna, Chief Communications And External Affairs Officer de Arajet, subrayó el crecimiento que han tenido las operaciones de la aerolínea, incluyendo la recepción de su aeronave número 12 la cual lleva por nombre “La Caleta”, así como el anuncio de que recibirán la aeronave 13 antes del cierre del año, y que en 2026 se recibirán 6 aeronaves adicionales con los que totalizarán su flota con 19 aeronave.

“Durante estos tres años no sólo hemos crecido como empresa, sino que hemos aportado al crecimiento del país a través del turismo y de la industria aeronáutica”, agregó Luna, quien compartió además datos del aumento de vuelos, frecuencias y cantidad de pasajeros transportados. “Si vemos destinos como México hemos crecido en casi un 200% luego de la llegada de Arajet, Igual Guatemala, Costa Rica, y ahora vivimos el fenómeno de Argentina donde acabaremos el año con 20 vuelos semanales”.

Para el próximo ciclo de plan de red, la aerolínea enfocará sus esfuerzos en incrementar frecuencias en rutas con alta demanda estacional, ampliar la red de conexiones para mejorar tiempos totales de viaje entre mercados clave y continuar la expansión responsable con eficiencia operacional y servicio consistente. Dentro de los nuevos destinos se destacó los vuelos a Orlando, Chicago y Boston en Estados Unidos que comenzarán entre octubre y noviembre, así como los vuelos a Córdoba en Argentina que arrancan en diciembre.

Arajet trabaja de la mano con autoridades, aeropuertos y socios del sector para posicionar a Santo Domingo y Punta Cana como plataformas de conexión que acerquen negocios, turismo y reunificación familiar en toda la región.

“La República Dominicana tiene todo para ser el corazón del tráfico aéreo en el hemisferio,” agregó Pacheco Méndez. “Nuestro tercer aniversario es un nuevo punto de partida para seguir conectando sueños, oportunidades y destinos con orgullo dominicano.”

Entre las cifras que destacó Pacheco Méndez también resaltaron que la compañía tiene más de 700 empleados directos en la actualidad, de los cuales más del 50% en puestos directivos son mujeres. Igualmente, que continúan invirtiendo en la formación de pilotos y técnicos dominicanos, así como apoyando las iniciativas deportivas, culturales y culinarias que promuevan a República Dominicana como destino por excelencia en el Continente.