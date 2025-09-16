APORDOM se afianza como referente nacional en transparencia institucional

Bartolo García

SANTO DOMINGO, R.D. – La Autoridad Portuaria Dominicana (APORDOM) logró una de las más altas calificaciones en materia de transparencia dentro del sector público, al obtener 99.12 puntos de 100 en la evaluación correspondiente al mes de julio de 2025.

El resultado fue otorgado por la Dirección de Transparencia y Gobierno Abierto, órgano responsable de supervisar la rendición de cuentas y el cumplimiento normativo en las instituciones del Estado dominicano.

Este logro confirma el compromiso sostenido de APORDOM con la ética, la eficiencia institucional y la apertura hacia la ciudadanía, consolidándola como una de las entidades públicas más confiables del país.

Entre los aspectos más valorados en la medición destacan el cumplimiento íntegro de la base legal y normativa, así como el fortalecimiento de la Oficina de Libre Acceso a la Información, que garantiza a los ciudadanos recibir datos de manera clara, oportuna y verificable.

De igual manera, se reconoció la ejecución responsable del presupuesto institucional, la transparencia en los procesos de compras y contrataciones, y la publicación constante de datos abiertos y estadísticas actualizadas.

La institución también fue destacada por sus programas de planificación estratégica, recursos humanos y asistencia social, que apuntan a elevar tanto la eficiencia operativa como el bienestar del personal.

El director ejecutivo de APORDOM, Jean Luis Rodríguez Jiménez, expresó que este resultado refleja la disciplina administrativa y la visión de modernización que impulsa la actual gestión portuaria.

Jean Luis Rodríguez Jiménez

“Estamos comprometidos en seguir fortaleciendo cada área de la Autoridad Portuaria para garantizar un servicio eficiente, transparente y a la altura de lo que demanda el país. Este logro nos motiva a continuar innovando y elevando la confianza ciudadana en nuestra gestión”, afirmó Rodríguez.

El funcionario agregó que este reconocimiento no habría sido posible sin el trabajo en equipo y la dedicación de los colaboradores, quienes han hecho de la transparencia una práctica constante en cada proceso.

Con este puntaje sobresaliente, APORDOM se posiciona como pilar de rendición de cuentas y buenas prácticas dentro de las instituciones públicas de la presente administración gubernamental.

La entidad subrayó que continuará implementando medidas para fortalecer los sistemas de control interno, mejorar la calidad de los servicios y mantener la confianza de la ciudadanía en la gestión pública.

De esta manera, la Autoridad Portuaria Dominicana no solo reafirma su papel en la modernización del sistema portuario nacional, sino que también se convierte en un referente de transparencia en toda la región.