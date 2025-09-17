Publicidad
 APORDOM escoge mediante elecciones nuevos miembros del CIGCN

El Jacaguero
Puerto Rio Haina. SDO. – La Autoridad Portuaria Dominicana (APORDOM), mediante un proceso de elecciones realizado el martes 16 del mes en curso, escogió los nuevos miembros que integrarán su Comisión de Integridad  Gubernamental y Cumplimiento (CIGCN).

La institución informó que el proceso de votación se efectuó dando cumplimiento al decreto del Poder Ejecutivo Núm. 791-21, el cual establece la alta prioridad de la implementación de las Comisiones de Integridad Gubernamental y Cumplimiento Normativo en las instituciones públicas.

De su lado, el director ejecutivo de APORDOM, Jean Luis Rodríguez, afirmó que con esta acción la entidad busca fortalecer la transparencia y el fortalecimiento institucional, como parte de una buena gestión apegada a la ética y al mantenimiento de los  buenos principios.

En las elecciones todos los colaboradores tenían el derecho a ejercer el voto, para elegir a sus representantes en los grupos ocupacionales I, II, III, IV y V.

APORDOM, al igual que otras dependencias del Estado, desarrolló el  proceso de conformación de la CIGCN a nivel nacional, lo que la lleva a avanzar en cumplimiento y transparencia, logrando mejoras en el  desempeño para cumplir con los estándares de transparencia y calidad establecidos por el gobierno.

