APAP y PUCMM impulsan nuevos diplomados para fortalecer la formación profesional

Bartolo García

La Asociación Popular de Ahorros y Préstamos (APAP) y la Pontificia Universidad Católica Madre y Maestra (PUCMM) iniciaron una nueva etapa de programas académicos dirigidos a clientes de la entidad financiera, mediante diplomados y cursos especializados impartidos desde el Centro de Tecnología y Educación Permanente (TEP).

La iniciativa forma parte de la segunda fase de Somos Formación Continua, un programa educativo desarrollado dentro de Somos APAP, orientado a promover el crecimiento profesional y la actualización constante de socios ahorrantes y clientes.

Con esta nueva oferta, APAP y PUCMM reafirman su compromiso con la educación permanente, apostando a la formación como una herramienta clave para mejorar la empleabilidad y la capacidad de adaptación de los profesionales en un entorno laboral cada vez más competitivo.

Formación Continua se sustenta en alianzas estratégicas con universidades líderes del país, entre ellas PUCMM, lo que permite a los participantes acceder a programas académicos de alto nivel y con contenidos alineados a las demandas actuales del mercado.

La vicepresidenta de Comunicación, Sostenibilidad y Reputación de APAP, Mildred Minaya, destacó que la entidad financiera continúa fortaleciendo su modelo de inversión social y valor compartido a través de este tipo de iniciativas.

“APAP continúa generando impacto positivo en el desarrollo profesional de sus socios ahorrantes y clientes, promoviendo el aprendizaje permanente para que los profesionales puedan adaptarse e innovar en un mundo en constante cambio”, expresó Minaya.

Dentro de la nueva oferta académica impartida por PUCMM–TEP, se incluyen diplomados y programas especializados en áreas clave como Inteligencia de Negocios y Power BI, Transformación Digital de Procesos y Finanzas Estratégicas.

Estos programas se ofrecen en modalidad híbrida o presencial, facilitando el acceso a la formación y permitiendo a los participantes equilibrar sus responsabilidades laborales con el proceso educativo.

La directora general del Centro de Tecnología y Educación Permanente, Belmarys Rodríguez, resaltó el valor de la colaboración entre el sector académico y el empresarial como motor de transformación social.

“El desarrollo profesional no es un camino solitario. Es un entramado de conexiones, formación, comunidad y colaboración”, afirmó Rodríguez, al referirse al impacto de la alianza entre APAP y PUCMM.

La académica subrayó que cuando empresa y universidad trabajan de manera conjunta, se generan confianza, fortalecimiento de capacidades y oportunidades de futuro para los participantes.

Desde su lanzamiento en el año 2024, el programa Somos Formación Continua ha beneficiado a 800 clientes, quienes han podido acceder a los programas educativos con el 100 % del costo de la matrícula cubierto.

Este respaldo económico ha permitido que más profesionales fortalezcan su perfil, adquieran nuevas competencias y amplíen sus posibilidades de crecimiento laboral y personal.

APAP indicó que la iniciativa responde a una visión de largo plazo enfocada en el desarrollo del talento humano, como parte esencial del progreso económico y social del país.

Con el inicio de estos nuevos diplomados en el TEP de la PUCMM, la entidad financiera y la academia consolidan una alianza que apuesta por el aprendizaje continuo, la innovación y la construcción de un mejor futuro profesional para sus clientes.