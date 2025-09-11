APAP celebra 63 aniversario reconociendo el legado de sus fundadores y a los colaboradores de mayor permanencia

Santo Domingo, Rep. Dom. – La Asociación Popular de Ahorros y Préstamos (APAP) celebró su 63 aniversario con un acto de reconocimiento a 60 colaboradores que cuentan con 10, 15, 20, 25, 30 y 35 años de trayectoria y compromiso con la entidad financiera.

Dentro de los reconocidos destacan los señores Pedro Esteva, miembro de la Junta de Directores, por sus 30 años de servicio en la organización; y Gustavo Ariza, presidente ejecutivo, con 20 años liderando la transformación de la entidad financiera.

En su discurso, Ariza resumió los principales hitos de las últimas dos décadas de la organización, resaltando la capacidad de reinvención y transformación de APAP.

“La consolidación del proceso de transformación digital y el robustecimiento del sistema de gobierno corporativo, nos ha permitido tener un crecimiento significativo en los últimos años y mantener nuestro liderazgo entre las cinco principales entidades del sistema financiero”, puntualizó Ariza.

“La implementación de los planes estratégicos anteriores habían dado como resultado la creación de nuevas capacidades institucionales y financieras que nos convirtieron en una entidad más fuerte y eficiente. Estas nuevas fortalezas nos motivaron a retarnos aún más y a trazarnos objetivos más ambiciosos, pues contamos con los talentos y las ideas para generar mayor valor a nuestros clientes y asociados”, subrayó el presidente ejecutivo de APAP.

El ejecutivo resaltó “la cultura de liderazgo y la filosofía de transparencia gracias a una práctica de gestión responsable que inicia en la Junta de Directores y la alta gerencia, y que toca a todas las estructuras de la organización”.

Asimismo, Gustavo Ariza, reconoció el legado de los fundadores de APAP, que en el año 1962 dieron origen a la entidad financiera creada mediante la ley número 5897 y que se ha convertido en un referente de buenas prácticas en el sector.–