Anuncian Torneo Nacional Élite de Boxeo

La Federación Dominicana de Boxeo Aficionado (Fedoboxa) anunció la celebración de la edición 40 del Torneo Nacional Élite y juramentó como presidente del Comité Organizador al viceministro de Deportes, Franklin De la Mota.

El evento, que reunirá a los mejores peleadores del país, incluido los miembros de la selección nacional, será celebrado del 13 al 15 de noviembre próximo en el polideportivo Fidel Mejía del municipio de Sabana Grande de Boyá, provincia Monte Plata.

Rubén García, presidente de la Fedoboxa, quien estuvo acompañado por el presidente Ad Vitam de esa institución, ingeniero Bienvenido Solano, explicó que en la justa competirán representantes de las seis zonas en que deportivamente ha sido dividida República Dominicana.

“Para la celebración del torneo, primero realizamos las eliminatorias correspondientes hasta seleccionar a los representantes de las zonas Norte, Sur, Este, Provincia Santo Domingo, Distrito Nacional y los anfitriones de Monte Plata, liderado por Sabana Grande de Boyá, planteó el presidente de la entidad que gobierna el boxeo en el país.

Juramentan CO

Rubén García hizo el anuncio sobre la celebración del Torneo Nacional de Boxeo Élite en el marco de un acto celebrado en las oficinas de la Fedoboxa, donde el juramento al Comité Organizador que encabeza el viceministro Franklin de la Mota.

También fueron juramentados el diputado por la provincia de Monte Plata Jhon Contreras, quien forma parte de la Comisión de Deportes de la Cámara de Diputados; el reconocido dirigente deportivo nacional Fausto Severino, el periodista Primitivo Cadete, presidente de la Asociación de Boxeo de Monte Plata; el empresario Carlos Silié, la ex diputada Carmen Leyda Mora, así como los deportistas Ángel Contreras, Humberto Vichez, Bienvenido Castillo y Danny Suarez.

De la Mota se mostró complacido por presidir una vez más a los organizadores del torneo de boxeo élite, dada la calidad y capacidad de trabajo de los hombres y mujeres que integran ese equipo.

Recordó que Sábana Grande de Boya se ha constituido en la capital del boxeo aficionado del país, lo que junto a la acostumbrada integración de sus municiones, el respaldo del público y la calidad de los atletas participantes, permiten predecir la celebración exitosa del Torneo Nacional de Boxeo Élite.