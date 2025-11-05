ANIFAR e ITLA firman acuerdo para fortalecer el sector farmacéutico nacional

La Asociación Nacional de Industrias Farmacéuticas (ANIFAR) y el Instituto Tecnológico de las Américas (ITLA) firmaron un acuerdo de cooperación institucional orientado a fortalecer el talento humano y la capacidad tecnológica del sector farmacéutico de la República Dominicana.

Esta alianza estratégica tiene como propósito elevar los estándares de calidad, innovación y competitividad de la industria farmacéutica nacional, en línea con los objetivos fundacionales de ANIFAR.

Como parte de este acuerdo, se desarrollarán programas de formación y capacitación especializada dirigidos al personal técnico y profesional de los laboratorios miembros de ANIFAR. Entre los principales compromisos de la colaboración se destacan:

La creación de un banco de talentos con egresados del ITLA para facilitar su incorporación a los laboratorios farmacéuticos.

El acceso del sector farmacéutico a los recursos académicos y tecnológicos del ITLA.

El desarrollo conjunto de un laboratorio especializado en fisicoquímica y microbiología, con fines tanto educativos como de investigación aplicada.

Estas iniciativas no solo permitirán formar nuevos profesionales y técnicos altamente calificados, sino también actualizar continuamente al personal que ya opera en el sector.

Además, el acuerdo contempla un programa de apadrinamiento estudiantil, mediante el cual empresas farmacéuticas podrán brindar apoyo económico y acompañamiento académico a estudiantes meritorios del ITLA, fomentando así la inclusión y el desarrollo de talento local.

Desde su fundación, ANIFAR tiene como misión representar y fortalecer la industria farmacéutica dominicana, impulsando su solidez operativa y promoviendo condiciones que garanticen su sostenibilidad a largo plazo.

Con esta iniciativa, ANIFAR reafirma su compromiso con dos de sus principales ejes estratégicos: la actualización técnica y de calidad en toda la cadena productiva farmacéutica, y la contribución activa al bienestar social mediante el fortalecimiento de la salud pública, la generación de empleo calificado y el impulso al crecimiento económico del país.