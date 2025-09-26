Andretty Cordero: “Vengo a hacer lo que sea para ayudar al equipo”

SANTIAGO.-El jugador del cuadro y recio bateador Andretty Cordero se unió este jueves a los entrenamientos de las Águilas Cibaeñas y de inmediato afirmó que está dispuesto a hacer lo que sea necesario para ayudar al conjunto a conquistar la corona.

“Me siento bien, gracias a Dios. Estoy aquí no a tratar, sino a hacer lo que tenga que hacer para ayudar al equipo a ser campeón”, expresó con firmeza.

Cordero viene de una extraordinaria campaña en la Liga Mexicana de Béisbol durante el recién concluido verano, a la que calificó como la mejor de su carrera hasta el momento.

“Realmente sí. Este fue mi segundo año y resultó mejor que el anterior, tanto en el aspecto ofensivo como en el defensivo. Empecé jugando en tercera, luego me turnaron en la primera y también como bateador designado”, explicó.

En cuanto a sus perspectivas con las Águilas, reiteró que llega con la mentalidad de ayudar donde lo necesiten, tal como lo hizo con los Rieleros de Aguascalientes en el béisbol mexicano.

“Mi mentalidad siempre es estar listo para jugar. Si me quito esa mentalidad, no estaría en nada. Yo me preparo para jugar todos los días como si fuera regular”, enfatizó.

Andretty Cordero finalizó la temporada 2025 de la pelota de verano en México como líder en carreras empujadas, tras una férrea batalla con su compañero aguilucho Aderlín Rodríguez (96), así como con Yadiel Hernández (96), Robinson Canó y Yangervis Solarte (ambos con 86), y Alejandro Mejía (85). Además, registró un promedio de bateo de .368, con 141 imparables en 91 juegos, incluyendo 22 cuadrangulares.

