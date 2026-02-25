Alex Bueno enaltece el amor femenino con un innovador videoclip en salsa

Bartolo García

El reconocido artista dominicano Alex Bueno reafirma su vigencia en la escena musical con el estreno del videoclip de su más reciente sencillo titulado Compañera, una pieza cargada de romanticismo y sensibilidad.

La nueva propuesta audiovisual destaca por haber sido creada utilizando Inteligencia Artificial, una innovación que marca un paso moderno dentro de la producción musical del artista, bajo la dirección general de la productora JL. Azcona Films.

La canción forma parte de su más reciente producción discográfica El más completo, proyecto que ha sido bien recibido por la crítica especializada y por los seguidores de su carrera.

Con este lanzamiento, Alex Bueno materializa su deseo de rendir un homenaje musical a la mujer, resaltando su papel como compañera de vida, apoyo incondicional y pilar emocional en las relaciones de pareja.

La letra de “Compañera” exalta la figura femenina como “el ser más hermoso de la tierra”, transmitiendo un mensaje de respeto, gratitud y amor profundo que conecta con distintas generaciones.

El trabajo creativo cuenta con la composición de José Luis Azcona, mientras que los arreglos musicales estuvieron a cargo del maestro Darys Contreras, logrando una fusión elegante de salsa moderna con el estilo característico del intérprete.

La producción visual complementa la emotividad del tema, presentando escenas simbólicas y artísticas que refuerzan el mensaje central de reconocimiento y admiración hacia la mujer.

Este lanzamiento se suma a una etapa productiva en la carrera del artista, quien continúa desarrollando nuevos proyectos musicales y manteniendo una conexión constante con su público.

El álbum “El más completo” ha sido catalogado como uno de los trabajos más sólidos de su trayectoria reciente, destacándose por su diversidad rítmica y calidad interpretativa.

Además de su éxito artístico, Alex Bueno se mantiene en buen estado de ánimo y enfocado en su recuperación personal, demostrando fortaleza y compromiso con su música.

Con “Compañera”, el intérprete no solo presenta una nueva canción, sino que reafirma su legado como una de las voces más queridas y respetadas de la música tropical dominicana.