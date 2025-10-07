Alejandro Tamayo, nuevo North Latam Executive Creative Director de LLYC

Liderará a los equipos creativos de LLYC en la región Norte de América Latina para transformar los proyectos de los clientes y generar impacto real en sus negocios.



Su llegada refuerza la ambición de la compañía por convertir la creatividad en un motor estratégico de diferenciación y éxito en la industria.

Santo Domingo,

LLYC, compañía global de Marketing yCorporate Affairs, anuncia la incorporación de Alejandro Tamayo como North Latam Executive Creative Director.

Publicista colombiano radicado en México, Alejandro ha dedicado casi dos décadas a construir ideas que conectan marcas con audiencias en mercados tan diversos como Colombia, Guatemala y México. Ha liderado equipos en agencias internacionales y creando campañas para marcas como Google, Spotify, Samsung, Ambev, Kimberly Clark, Mazda, Movistar, Hisense, PepsiCo, Kellanova, Payless, Abbott, Walmart, Nivea, Starbucks, Juan Valdez, Nissan, Visa, entre muchas otras.

Su trabajo ha sido reconocido en certámenes como Cannes Lions, One Show, D&AD, Clio, El Ojo de Iberoamérica, Cíclope, Gerety, El Dorado, así como el El Círculo de Oro y ha sido jurado en festivales internacionales como FIAP, WINA, PHNX y Act Responsible Care.

Desde su nuevo rol, tendrá la misión de marcar la pauta creativa en la región, liderar pitches estratégicos y abrir camino para que el talento de LLYC siga destacando en festivales y certámenes internacionales.

Sobre esta nueva etapa, Alejandro Tamayo comenta: “Muy pocas veces en la vida logras coincidir y conectar con personas que tienen una visión similar a la tuya. Adolfo Corujo, Anne Davie y Mauricio Guerrero comparten conmigo la misma pasión y ganas de llevar a LLYC hacia el lugar que queremos y, como dice David Bowie: sé a dónde vamos y les prometo que no será aburrido.”

El nombramiento de Alejandro forma parte de la estrategia de LLYC de fortalecer su oferta creativa y expandir su presencia en el ámbito del Marketing y los Corporate Affairs. Su visión y liderazgo creativo convergen con la evolución de la compañía en Américas y materializan la promesa de ser Partners for What’s Next, poniendo la creatividad al servicio de los clientes para convertir la incertidumbre en oportunidad y abrir nuevas posibilidades de crecimiento.

Por su parte, Mauricio Guerrero, Americas Chief Creative Officer de LLYC, destaca: “La llegada de Alejandro reafirma nuestra ambición por convertirnos en protagonistas de la creatividad en la región. Su trabajo, liderazgo y pasión ha dejado huella durante su recorrido por diferentes agencias. Ahora tenemos la fortuna de tenerlo con nosotros, así que con humildad, pero con mucha determinación seguiremos trabajando para tener un trabajo de talla mundial.”



