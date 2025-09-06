Alcaraz derrumba a Djokovic y jugará la final del US Open contra Sinner

Bartolo García

Nueva York, EE.UU.– La ciudad que nunca duerme volvió a ser escenario de un espectáculo inolvidable. En el Arthur Ashe Stadium, Carlos Alcaraz derrotó con autoridad a Novak Djokovic y avanzó a la gran final del US Open 2025, donde lo espera el número uno del mundo, Jannik Sinner.

El murciano, actual número dos del ranking ATP, se impuso con un marcador de 6-4, 7-6 (4) y 6-2, mostrando una versión arrolladora frente a un Djokovic que luchó, pero no pudo resistir el empuje del joven de 22 años.

🎾 Tenis l #usopen25



Carlos Alcaraz 🇪🇸 A LA FINAL DEL US OPEN tras ganar a Djokovic en tres sets



Carlos sigue intratable en Nueva York y luchará el domingo por su sexto título de Grand Slam pic.twitter.com/xBE2utwjjK — DEPORTE OLÍMPICO (@depominoritario) September 5, 2025

El partido, esperado como un duelo generacional, cumplió con las expectativas en los dos primeros sets. Con 16 años de diferencia entre ambos, Alcaraz y Djokovic ofrecieron puntos memorables, intercambios de alta intensidad y un nivel técnico que enloqueció a los aficionados.

Con esta victoria, Alcaraz ha enfrentado a Djokovic en todos los escenarios más importantes del tenis mundial: los cuatro Grand Slam, las ATP Finals y los Juegos Olímpicos, consolidando una rivalidad que ya es parte de la historia.

Jannik Sinner venció a Felix Auger-Aliassime en semifinales del US Open 2025. AP Photo

Djokovic, de 38 años, logró alcanzar semifinales en los cuatro Majors de la temporada, pero no pudo avanzar a la final en ninguno de ellos, dejando en evidencia que la nueva generación se abre paso con fuerza en el circuito.

El estadio estuvo a reventar, con celebridades en las gradas y un público vibrante que acompañó cada punto con murmullos y ovaciones. El discípulo de Juan Carlos Ferrero mantuvo su característico despliegue físico, convirtiéndose en un rival imposible de doblegar.

En paralelo, el italiano Jannik Sinner, número uno del mundo, también selló su pase a la gran final tras superar al canadiense Felix Auger-Aliassime en un duelo intenso que duró 3 horas y 21 minutos.

Sinner se impuso con parciales de 6-1, 3-6, 6-3 y 6-4, mostrando solidez en los momentos decisivos y confirmando su favoritismo para repetir título en Nueva York.

El partido comenzó con dominio claro del italiano, que aprovechó su servicio y su agresividad desde el fondo de la cancha. Sin embargo, Auger-Aliassime reaccionó y complicó el trámite con recursos variados, incluyendo slices, drops y voleas.

La batalla se tornó pareja en varios tramos, pero Sinner demostró su madurez y categoría en los instantes clave, quebrando el servicio del canadiense en los momentos justos para cerrar el pase a la final.

De esta manera, el US Open 2025 tendrá la final soñada: Alcaraz contra Sinner, dos jóvenes que ya han tomado el lugar del histórico Big 3 y que representan el presente y futuro del tenis mundial.

El No.1 del mundo en total control😎



Jannik Sinner🇮🇹 se lleva el primer set por 6-1 sobre Felix Auger Aliassime🇨🇦#USOpen



pic.twitter.com/FRmK3BbFKf — Iván Aguilar (@ivabianconero) September 6, 2025

El enfrentamiento definirá no solo al campeón del último Grand Slam de la temporada, sino también al próximo número uno del mundo, aumentando la expectativa entre los fanáticos de todo el planeta.

Con el triunfo sobre Djokovic, Alcaraz ha enviado un mensaje claro: está listo para dominar la era post-Big 3. Pero enfrente tendrá a Sinner, su máximo rival y coprotagonista de una nueva etapa dorada en el tenis.

La cita será en el Arthur Ashe, en un ambiente que promete ser electrizante, con la juventud al mando y el tenis escribiendo un nuevo capítulo de su historia.

