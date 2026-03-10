Alcaldía del Distrito Nacional proyectará juego RD Vs. Venezuela en la Plaza Santo Domingo del malecón

Santo Domingo, DN – La Alcaldía del Distrito Nacional proyectará en pantalla gigante el juego del Clásico Mundial de Béisbol entre República Dominicana y Venezuela este miércoles a partir de las 7:00 de la noche en la Plaza Santo Domingo, ubicada en la avenida George Washington con Abraham Lincoln.

De esta manera, la Plaza Santo Domingo vuelve a convertirse en uno de los escenarios de esparcimiento preferidos por los capitaleños. Con el mar Caribe de fondo y una pantalla gigante para deleitarse con el partido, el ambiente es el idóneo para asistir con toda la familia a ver este magno encuentro deportivo.

Es un regalo de la alcaldesa Carolina Mejía para los capitaleños, a propósito de la gran expectativa que ha despertado este encuentro. Anteriormente, la Alcaldía del Distrito Nacional también proyectó en pantalla gigante la carrera de Marileidy Paulino en los Juegos Olímpicos de París 2024, escenario en que la alcaldesa compartió con el público, pujando a la velocista criolla y estallando de alegría cuando la dominicana cruzó la meta en primer lugar.

“Ven con tu familia, invita a tus amigos y trae tu bandera para apoyar a tu equipo y vivir juntos esta gran fiesta del béisbol”, destaca un post colgado en las cuentas de redes sociales de la Alcaldía del Distrito Nacional.

República Dominicana ya se encuentra clasificada a cuartos de final, tras derrotar con holgura a Nicaragua (12 – 3), Países Bajos (12 – 1) e Israel (10 – 1), demostrando un gran poderío en su batería.

El conjunto venezolano llega también con foja de tres victorias sin derrotas, haciendo prevalecer junto a RD su estatus de favoritos en su grupo.

El ganador del encuentro entre RD y Venezuela evitará enfrentar en segunda ronda a Japón, el equipo que más logros exhibe en la historia del Clásico Mundial.