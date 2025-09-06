Alcaldía de Santiago pondrá fin al abandono de la Estación Central de Bomberos

Bartolo García

Santiago de los Caballeros, RD.– La Alcaldía de Santiago anunció que el próximo martes 9 de septiembre, a las 10:00 de la mañana, se dará inicio a los trabajos de terminación de la Estación Central de los Bomberos de Santiago, ubicada en el sector El Dorado.

La obra, que llevaba más de 15 años en estado de abandono, finalmente será concluida para beneficio de la ciudadanía y con el objetivo de reforzar la seguridad y la capacidad de respuesta ante emergencias.

El alcalde Ulises Rodríguez informó que en el acto inaugural se realizará el primer picazo, marcando el inicio de la construcción y modernización de esta estación, considerada una de las más necesarias y esperadas en la ciudad.

“Hoy quiero compartir con ustedes una gran noticia: este martes 9, a las 10 de la mañana, daremos el primer picazo para la construcción de una nueva estación de bomberos. Esta es una obra largamente esperada por nuestra ciudad y por el país”, expresó Rodríguez.

El anuncio representa una respuesta concreta a una de las demandas más sentidas de los santiagueros, quienes durante años reclamaron la conclusión de esta infraestructura vital para el servicio de emergencia local.

La nueva estación permitirá fortalecer la capacidad operativa del Cuerpo de Bomberos de Santiago, brindándoles espacios adecuados y modernos para desempeñar su labor de protección ciudadana.

La construcción había estado paralizada por más de una década, convirtiéndose en un símbolo del abandono institucional. Hoy, gracias a la voluntad política y a las previsiones financieras de la gestión actual, el proyecto será una realidad.

Los trabajos contemplan la adecuación de instalaciones modernas y seguras, así como la incorporación de espacios de entrenamiento y descanso para los bomberos, garantizando mejores condiciones de trabajo.

Rodríguez resaltó que esta obra forma parte de un programa más amplio de modernización de la infraestructura municipal, destinado a elevar la calidad de vida de la población y fortalecer los servicios públicos.

La terminación de esta estación no solo representa un alivio para los bomberos, sino también una garantía de mayor seguridad y tranquilidad para los ciudadanos de Santiago, quienes contarán con un centro de respuesta rápida ante incendios y desastres.

La gestión municipal subrayó que este proyecto es una muestra del compromiso con la transparencia y la eficiencia en el uso de los recursos públicos, destinando fondos a iniciativas que impactan directamente en la comunidad.

La estación se convertirá en un punto de referencia no solo para el sector El Dorado, sino para toda la ciudad, mejorando la cobertura de emergencias y reduciendo los tiempos de respuesta en casos críticos.

Con este anuncio, la Alcaldía reafirma su visión de una ciudad más segura, moderna y preparada, poniendo fin a años de espera y demostrando que la voluntad política puede transformar realidades que parecían olvidadas.

El próximo martes marcará un hito para Santiago: el día en que se retomó una obra abandonada y se le devolvió al pueblo la esperanza de un futuro con servicios de emergencia dignos y eficientes.

