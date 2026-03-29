Alcaldía de Santiago inaugura Casa Club en Vista Linda con inversión de RD$15 millones del Presupuesto Participativo

Bartolo García

SANTIAGO, RD.– La Alcaldía de Santiago inauguró este sábado una nueva Casa Club en el sector Vista Linda, una obra levantada con una inversión superior a los RD$15 millones mediante el Presupuesto Participativo.

El alcalde Ulises Rodríguez destacó que esta infraestructura responde directamente a una necesidad planteada por los comunitarios, fortaleciendo así la participación ciudadana en la gestión municipal.

Durante el acto, el edil resaltó que la obra servirá como un espacio de encuentro para jóvenes, familias y organizaciones comunitarias, promoviendo el desarrollo social del sector.

De su lado, el regidor Engels de Jesús valoró la calidad de la construcción, señalando que la inversión se refleja en cada detalle y reafirma el compromiso de la actual gestión con el bienestar de la población.

Asimismo, Lorenzo Álvarez, miembro del Comité de Seguimiento, recordó que esta obra fue una demanda de más de 25 años, calificándola como un logro colectivo de la comunidad.

La Casa Club fue construida en un área de más de 3,300 metros cuadrados e incluye salón principal, baños, cocina, instalaciones eléctricas y terminaciones de calidad para diversas actividades.

En la inauguración participaron autoridades municipales y comunitarios, quienes celebraron la entrega de este espacio que contribuirá al fortalecimiento de la convivencia y el desarrollo de Vista Linda.