Alcaldía de Santiago entrega Casa Club y cancha renovadas en Monte Adentro

Bartolo García

SANTIAGO, RD.– La Alcaldía de Santiago entregó este jueves totalmente remozadas la Casa Club y la cancha de Las Palmas de Monte Adentro, con una inversión de RD$19,365,623.42, financiada con fondos del presupuesto administrativo.

El alcalde Ulises Rodríguez encabezó el acto de inauguración, en el que aseguró que esta obra forma parte del plan integral de rescate de infraestructuras comunitarias que su gestión desarrolla en distintos puntos de la ciudad.

“Este proyecto no es solo una obra de infraestructura, es una apuesta por la juventud, el deporte, la cultura y la integración social”, afirmó Rodríguez, resaltando que los jóvenes ahora cuentan con instalaciones de calidad para el deporte y que las familias disponen de un espacio digno para compartir.

La gobernadora provincial, Rosa Santos, valoró la entrega como un aporte esencial a la vida comunitaria. Subrayó que, aunque existen proyectos de gran escala, son las obras cercanas a la gente las que verdaderamente impactan el día a día de los ciudadanos.

“Estas iniciativas permiten que los vecinos se sientan escuchados, valorados y cercanos a sus autoridades”, expresó Santos, felicitando al alcalde por atender con sensibilidad las necesidades de las comunidades.

El regidor Darío Siri también reconoció la importancia de la inauguración, recordando que se trataba de un compromiso asumido con los residentes de Monte Adentro. “Hoy se cumple un anhelo de muchos años de jóvenes, adultos y niños que aquí practican deporte”, señaló.

En representación de los comunitarios, la presidenta de la Junta de Vecinos, Ana María Rodríguez, agradeció la obra y destacó que las instalaciones son símbolo del compromiso colectivo y de la capacidad de la comunidad para unirse en torno a objetivos comunes.

La obra fue ejecutada bajo la supervisión de la Dirección de Obras Públicas Municipales en un terreno de 1,200 metros cuadrados, que incluyó tanto la Casa Club como la cancha y áreas exteriores.

Los trabajos abarcaron la reparación de aceras y contenes, colocación de pisos en cerámica, puertas y ventanas con protectores de hierro, además de instalaciones eléctricas y sanitarias, complementadas con pintura general.

También se levantó un muro perimetral con malla Eurolux, gradas en hormigón y una explanada para la cancha. Se realizaron obras de recapeo de asfalto, señalización vial y trabajos de jardinería, además de instalar una tarja identificadora y señalización en baños, oficinas y cafetería.

El acto contó con la presencia de autoridades municipales y nacionales, entre ellos el secretario general Arismendi Dajer, el presidente del Concejo de Regidores, Cholo D’Óleo, y varios regidores como Leonardo Vázquez, José Luis Mariñe, Eddy Taveras, Marino Colón, Frank Medina, Franco Núñez y Mary Gonell.

También asistieron funcionarios como el ingeniero Andrés Cueto, director de CORAASAN; Federico Reynoso, de la Unidad de Medios Locales de la Presidencia; y el doctor Bernardo Hilario, director del Servicio Regional de Salud Norcentral, además de empresarios y líderes comunitarios.

Con esta entrega, el alcalde Ulises Rodríguez reiteró su compromiso de entregar una obra semanal en beneficio de los barrios y comunidades de Santiago, consolidando así un plan de gestión que combina infraestructura, inclusión social y desarrollo comunitario.