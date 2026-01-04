Alcaldía de Santiago ejecuta operativo de saneamiento en la cañada de Rafey

Bartolo García

La Alcaldía de Santiago realizó este sábado una intervención directa en la cañada de Rafey, ubicada en la avenida Circunvalación, como parte de las acciones municipales para atender problemas de saneamiento y drenaje pluvial en puntos críticos de la ciudad.

El operativo fue encabezado por el director de Obras Públicas Municipales, René Martínez, junto a un equipo técnico especializado, que se trasladó al lugar tras recibir múltiples reportes de obstrucciones que afectaban el flujo normal de las aguas de lluvia.

Durante la jornada, se desplegaron equipos pesados y maquinaria especializada para liberar las alcantarillas tipo cajón instaladas en la vía, las cuales se encontraban bloqueadas por un considerable cúmulo de basura.

Entre los desechos retirados se identificaron troncos de árboles, restos de materiales de construcción y desperdicios sólidos arrojados de manera irregular, lo que agravaba el riesgo de inundaciones en la zona.

Las autoridades municipales explicaron que estas obstrucciones pluviales representan una de las principales causas de anegamientos urbanos durante períodos de lluvias intensas, afectando tanto la circulación vehicular como la seguridad de los residentes.

En ese contexto, René Martínez señaló que la situación encontrada confirma que el problema central no es estructural, sino el manejo inadecuado de los residuos sólidos por parte de algunos ciudadanos.

“Estamos aquí con el equipo técnico y las brigadas de limpieza, y hemos validado que el problema principal de toda esta situación ha sido la basura”, expresó el funcionario durante el recorrido de supervisión.

Martínez hizo un llamado enfático a la población para que tome conciencia sobre el impacto negativo que generan los desechos lanzados a la vía pública y a los cauces naturales.

Indicó que la basura que no se dispone correctamente termina obstruyendo las cañadas y alcantarillas, provocando inundaciones que podrían evitarse con prácticas responsables de manejo de residuos.

El director de Obras Públicas Municipales subrayó que estos trabajos se realizan en respuesta directa a las solicitudes y denuncias presentadas por los munícipes de sectores cercanos.

Asimismo, destacó que la intervención forma parte de un plan continuo de mantenimiento y saneamiento urbano que se ejecuta en diferentes puntos de Santiago de los Caballeros.

Las brigadas técnicas presentes relacionaron la problemática detectada con la acumulación de desechos en la cañada de Las Caobas, cuyo cauce conecta con la Circunvalación Sur.

Según los especialistas, esta conexión provoca que los residuos arrastrados desde otros sectores terminen concentrándose en Rafey, aumentando la presión sobre el sistema de drenaje.

La Alcaldía reiteró su compromiso de continuar atendiendo las demandas comunitarias y de reforzar las labores preventivas, especialmente en zonas vulnerables a inundaciones.

Finalmente, las autoridades municipales insistieron en que la solución definitiva requiere tanto la acción institucional como la colaboración activa de la ciudadanía, para garantizar un entorno urbano más limpio, seguro y resiliente.