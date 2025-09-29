Alcalde de San Francisco de Macorís resalta montaje de los XI Juegos Escolares Deportivos Nacionales 2025

SAN FRANCISCO DE MACORÍS, R.D. – El alcalde de San Francisco de Macorís, Alex Díaz, expresó su satisfacción por la organización de los XI Juegos Escolares Deportivos Nacionales, que tienen como sede principal esta ciudad, así como subsedes a La Vega, Salcedo y Nagua, bajo la coordinación del Instituto Nacional de Educación Física (INEFI).



“Estamos muy orgullosos del trabajo que se ha realizado aquí. Los estudiantes están muy cómodos y han expresado alegría por lo que han encontrado en el complejo deportivo”, manifestó Díaz durante una rueda de prensa realizada en las instalaciones de los Juegos.



El edil destacó la importancia de que los estudiantes recibieran, desde su llegada, sus kits con uniformes e indumentaria, lo que calificó como una muestra del compromiso del Gobierno dominicano con la dignificación de la juventud escolar y los atletas del país.



Asimismo, agradeció el esfuerzo del presidente de la República, Luis Abinader Corona, y del director ejecutivo del INEFI, Alberto Rodríguez Mella, por hacer posible este evento deportivo de alcance nacional.



Durante el encuentro con la prensa, el director ejecutivo del INEFI anunció que en el municipio de Tenares se entregará un piso sintético para una cancha, lo que beneficiará al movimiento deportivo de esa zona.