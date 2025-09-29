Publicidad
Banco Popular
Close Menu
Subscribe
Deporte

Alcalde de San Francisco de Macorís resalta montaje de los XI Juegos Escolares Deportivos Nacionales 2025

El JacagueroPor 2 Mins Read
El director ejecutivo del Instituto Nacional de Educación Física, Alberto Rodríguez Mella, junto al alcalde de San Francisco de Macorís, Alex Díaz; el director técnico del INEFI, Eddy González, y el periodista Junior Matrillé.

SAN FRANCISCO DE MACORÍS, R.D. – El alcalde de San Francisco de Macorís, Alex Díaz, expresó su satisfacción por la organización de los XI Juegos Escolares Deportivos Nacionales, que tienen como sede principal esta ciudad, así como subsedes a La Vega, Salcedo y Nagua, bajo la coordinación del Instituto Nacional de Educación Física (INEFI).


“Estamos muy orgullosos del trabajo que se ha realizado aquí. Los estudiantes están muy cómodos y han expresado alegría por lo que han encontrado en el complejo deportivo”, manifestó Díaz durante una rueda de prensa realizada en las instalaciones de los Juegos.

Más:  Christopher Guzmán gana primera copa de Ajedrez Virtual HODELPA 2020


El edil destacó la importancia de que los estudiantes recibieran, desde su llegada, sus kits con uniformes e indumentaria, lo que calificó como una muestra del compromiso del Gobierno dominicano con la dignificación de la juventud escolar y los atletas del país.

Más:  Puerto Plata: Marineros de Puerto Plata retiran el 10 de Marlon Martínez 


Asimismo, agradeció el esfuerzo del presidente de la República, Luis Abinader Corona, y del director ejecutivo del INEFI, Alberto Rodríguez Mella, por hacer posible este evento deportivo de alcance nacional.


Durante el encuentro con la prensa, el director ejecutivo del INEFI anunció que en el municipio de Tenares se entregará un piso sintético para una cancha, lo que beneficiará al movimiento deportivo de esa zona.

Share.
Avatar photo

El Jacaguero es una fuente de noticias en línea que se especializa en brindar a sus lectores las últimas novedades sobre la República Dominicana.

Noticias relacionadas

Subscribe
Notify of
guest

0 Comments
Viejos
Nuevos Más Votados
Inline Feedbacks
Ver todos los comentarios
0
Would love your thoughts, please comment.x